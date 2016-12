Coudet le puso punto final a su ciclo en Central y explicó los motivos de su decisión

"Decidí dar un paso al costado". Con esa frase el entrenador Eduardo Coudet confirmó que su ciclo en Central llegó a su fin.

"Hablé con los jugadores y con los dirigentes y les comuniqué mi decisión", manifestó el Chacho Coudet

Inmediatamente el DT enfatizó: "Soy un agradecido con este club, que me dio todo. Y nosotros dejamos todo en estos dos años".

En ese sentido dijo: "Me quedo con la gente de Central y de no haber podido cerrar esto coronándolo. Dimos lo mejor pero no alcanzó".

"Necesito estar un poco con mi familia", agregó. En cuanto a la final con River, sentenció: "Hicimos un gran partido. Le marcamos tres goles a River... Pero hoy no puedo hacer un análisis del juego. Es inentendible cómo este club no liga nunca. Lamentablemente no llegamos. Es una frustración. Tuvimos para liquidar el partido pero no lo pudimos sacar".

Y agregó: "Me parece que hicimos un gran partido contra un gran rival. Estábamos para el 4-2 y en dos jugadas se nos dio vuelta el partido".