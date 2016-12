Coscarelli: "En la Argentina somos todos técnicos, yo soy una DT más pero con título"

El año termina redondo para Carolina Coscarelli que además de ser reconocida con un Magazine, cerrar otro año al frente de sus dos ciclos televisivos y el primero de su ciclo radial, se recibió de directora técnica de fútbol.

La periodista cursó los dos años de la carrera que dicta la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (Atfa) en Rosario, en Ocampo y Paraguay, y por estos días recibió el diploma que la habilita para calzarse la pilcha de DT.

Consultada acerca de si ya recibió ofertas para ponerse al frente de alguno de los equipos de la ciudad, Carolina le confió a La Capital que su idea no es dirigir sino sumar conocimiento y herramientas para su trabajo periodístico. Así la conductora de "Contraseña fútbol" y "Sobran los motivos" -ambos ciclos de Canal 5-, y "Ni más ni menos", el programa radial que todos los días se emite de 16 a 18 por La Red Rosario, decidió estudiar para "que tenga más entidad lo que se dice".

"El curso no es una pavada, hay que asistir tres días a la semana con una carga horaria importante de doce horas semanales durante dos años. Me encontré con gente que va a ser técnico, otros que ya lo son en distintos clubes de la ciudad. Desde que entré al curso lo hice el principal objetivo de tener más herramientas para mi trabajo periodístico", contó Coscarelli.

No obstante, admitió que no es tarea fácil para una mujer transitar un camino copado por hombres. "Soy de ir al frente pero entré a un grupo con 60 hombres, al principio me sentí un poco amedrentada, pero tengo que decir una vez más que mostraron mucho respeto en cuanto a mis opiniones, y siempre estuve en el mismo nivel de ellos", afirmó.

Aunque ya tuvo ofertas para dirigir en equipos de fútbol infantil, dejó en claro que no se pondrá al frente de ningún plantel. "Me animo a decir que no, no me gusta el tema de los entrenamientos, ni planificar las actividades de un grupo -confesó-. Si me gusta el tema de las estrategias, analizar el juego, creo que el título me da un plus en mi trabajo de comunicadora es una herramienta más para la tarea periodística".

"Como dice el dicho popular, en Argentina somos todos técnicos, resulta que ahora soy un técnico más pero con título", finalizó la periodista y ahora DT de fúbol.