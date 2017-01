Corte parcial y desvío del tránsito pesado en el puente Ayacucho por la crecida del Saladillo

Personal de Defensa Civil monitoreaba esta mañana la zona del puente Ayacucho, a fin de evaluar el caudal de agua del arroyo Saladillo. Si bien descartan riesgo de desborde, los estudios buscan determinar si por la fuerza de las aguas el puente corre peligro de derrumbe.

De forma preventiva se decidió realizar un corte parcial del puente, habilitando solo uno de los carriles en la mano que va de Villa Gobernador Gálvez a Rosario. A modo de precaución se decidió el desvío del tránsito pesado por ambas manos.

"Ahora estamos monitoreando el avance de la erosión sobre un suelo que se degrada muy fácil. La cascada está a unos cien metros del puente y no vamos a cortar el puente. Sí a tomar precaución con el tránsito pesado en ambos sentidos. Pero hasta que no baje el caudal de agua no se puede hacer una inspección con los buzos porque los arrastraría", dijo a LT3 Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez, quien pidió "actuar urgente", tanto por el paso de vehículos como por las familias que viven por la zona.





puente11.jpg El puente Ayacucho es monitoreado tras la crecida. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Raúl Rainone, titular de Defensa Civil del municipio dijo que están "esperando la evaluación para ver qué decisión tomar".

Uno de los trabajadores de Defensa Civil que se encontraba realizando tareas en la zona manifestó que para que el puente corra peligro este caudal debería mantenerse durante varios días.





