Inédito por dónde se lo mire. Así será el clásico chico de la ciudad que animarán Central Córdoba y Argentino muy lejos de Rosario. En el estadio Municipal Camet Norte del partido de Mar Chiquita, en Juan Bautista Alberti y Domingo Sarmiento, en la localidad pegada a Santa Clara del Mar. Hoy charrúas y salaítos disputarán un partido en el que también estará en juego la Copa Lotería de Santa Fe (en caso de empate habrá penales) que puso la Municipalidad de Rosario. El cotejo será a las 17 y será televisado en directo por el canal Somos Rosario de Cablevisión.

Pero no sólo es el partido, además la gran novedad es que si bien las delegaciones de Córdoba y Argentino iban a viajar juntas pero finalmente lo hicieron por separado, ambos confluyeron ayer en el complejo deportivo y natatorio Néstor Kirchner, ubicado en la localidad de Coronel Vidal, distante 40 kilómetros del lugar de la cita de esta tarde. Los salaítos de Marcelo Vaquero llegaron primero y antes del anochecer lo hicieron los charrúas de Daniel Moscetta, ambos sin equipos confirmados para este clásico chico que no se juega hace más de 11 años.

El ingrediente extra, de color, y que debe servir también de ejemplo es que habrá hinchas de ambos clubes.

El lugar de reunión está ubicado sobre la ruta 2, 50 kilómetros al norte de Mar del Plata, ahí se encuentra Coronel Vidal, un poblado tranquilo que suele ser observado desde los vehículos por miles de turistas que presurosos cada verano buscan llegar a la costa atlántica para disfrutar de las vacaciones. A escasos metros de la carretera se levanta el imponente complejo Presidente General Perón. Un predio de usos múltiples deportivos, con un gimnasio de primer nivel y habitaciones en la parte superior. Allí anoche coincidieron los planteles de Central Córdoba y Argentino, que hoy protagonizarán esta nueva edición del derby del ascenso rosarino.

La pelota unirá a los jugadores charrúas y salaítos en la costa atlántica, lejos del Gabino y el Olaeta, pero defendiendo dos históricas camisetas y con las ganas intactas de imponerse al rival de toda la vida, más allá de que se trate de un ensayo de pretemporada.

Allí estaban en absoluta armonía los jugadores de Córdoba y Argentino. Charlando, tomando mates y sin ningún drama como debe ser. También dialogaron y se dieron la mano los respectivos entrenadores, tanto el charrúa Daniel Moscetta como el salaíto Marcelo Vaquero.

Sí, esta pequeña ciudad bonaerense, cabecera del partido de Mar Chiquita, fue testigo del encuentro de las delegaciones de los equipos del ascenso rosarino. Ojalá que la cordialidad que hubo ayer en la previa del duelo de esta tarde se traslade a la cancha y sea un clásico emocionante, jugado a cara de perro, pero con lealtad. Que a los dos equipos les sirva de envión futbolístico, como una especie de ola que los impulse hacia la costa de sus objetivos cuando se reanude la competencia oficial.

El mar, la pelota, los charrúas y los salaítos.

Todos los ingredientes para vivir un duelo emotivo.

Central Córdoba

Argentino

17hs - SomosRosario (en directo)

C. Córdoba: L. Romero; Lucas Lazo o A. Ledesma, C. Godoy, A. Resler y G. Pérez; M. Zaen, R. Funes, L. Borzani y C. Sánchez; J. C. Lescano y M. Zelante.

DT: Daniel Moscetta4-4-2

Argentino: L. Rodríguez; Bruno Pintos, E. May, B. Carabajal y L. Córdoba; C. Iramaz, Vecchiarello y E. Andrada; Facundo Camafreita, Gastón Tedesco y D. Angaroni.

DT: Marcelo Vaquero4-3-3

Estadio: Municipal (Camet Norte)

Arbitro: A designar