Continúa esperando para definir el futuro

Central no tiene ninguna intención de transferir a Walter Montoya a River. Por eso es que la dirigencia sigue ratificando que "Boca y Genoa son los dos clubes que por ahora tienen chances de contratar" al volante. Pequeño detalle. El jugador ya avisó a su círculo íntimo que al xeneize no irá en las condiciones que ofreció Daniel Angelici y compañía. Prefiere ir a la región de Liguria. Tanto es así que virtualmente tiene casi todo cocinado con los "grifone", pese a que en Arroyito continúan esperando que acepten la contraoferta que hicieron el viernes pasado. Como el email aún no llegó al servidor canalla, ayer afirmaron desde la sede de calle Mitre: "Optamos por tomarnos entre 48 y 72 horas para definir el tema y, a la vez, esperar por si llegan dos pedidos formales como tenemos entendido, uno de España y otro de Italia". Mientras tanto, el mediocampista no ve la hora de que se resuelva su situación para poder tener la cabeza sólo en el plano deportivo.

"No, todo sigue igual. No mandaron la respuesta desde Italia, por lo tanto no hay novedades", fue la frase que eligieron ayer los directivos auriazules para pintar el cuadro de situación que tiene a Montoya como el blanco de las noticias.

En tanto, otras voces consultadas por Ovación certificaron que "en realidad hay sólo dos ofertas en pie. Una de Genoa y otra de River. La única viable es la de los italianos, pero deben terminar de analizar los avales bancarios, entre otros temas. Es cierto es que Boca tiró los números sobre la mesa, pero no tiene mucho peso".

También confesaron que "la idea era que Genoa contestara durante el fin de semana o, a más tardar, hoy (ayer). Pero no lo hicieron, aunque quieren al chaqueño porque así lo expresó el presidente y el scoutting del club. "Vamos a esperar hasta miércoles o jueves. Pero a la vez, extraoficialmente tenemos entendido que puede aparecer de un momento a otro un pedido formal de España y otro desde Italia", afirmaron de manera tajante y sin largar pistas.

Pero este medio constató que el sábado pasado un emisario de Atlético de Madrid se interiorizósobre en qué estado estaba la situación de Montoya. No obstante, fue sólo una comunicación. A la vez, los canallas afirmaron también que "por ahí aparece algo de otro equipo de Italia y por eso también decidimos esperar entre 48 y 72 horas. Pese a todo, buscaremos definir este tema cuanto antes por el bien de todos". ¿Será así?

Bauza, Francescoli y D'Onofrio también hablaron del chaqueño

"Montoya hace todo bien de mitad de cancha hacia adelante. Pero para estar en la selección le faltaría ajustar otras cosas", dijo el Patón Bauza sobre el volante chaqueño. "Lo queremos, pero no nos moveremos de los 5 millones de dólares", destacó Francescoli. A la vez, D'Onofrio opinó: "Lo que más le conviene es venir a River".