Contaminación agroquímica

Desde hace unas décadas, la fumigación agrícola se ha convertido en materia de controversia; de una polémica permanente que aún no ha tenido una definición contundente. Mientras unos sostienen que se trata de un serio problema especialmente para los habitantes de los municipios rurales, en virtud de la dramática incidencia que tiene en la salud de las personas y del medio ambiente, otros afirman que atribuir a los agroquímicos consecuencias respiratorias y cancerígenas es una temeridad; y están los que citan casos y estadísticas sobre deterioro clínico provocado por agroquímicos. Los pobladores cercanos a campos fumigados han manifestado su preocupación, y las autoridades han implementado algunas medidas que no han sido bien recibidas, ya que tratan la cuestión en determinar límites para la acción de fumigar, y centran la discusión en extender algunos centenares de metros esos límites, sin considerar que los vientos que barren los campos fumigados llevan partículas agroquímicas a miles de kilómetros. Por eso a manera de prevención, la ONG rosarina Equística Pachamama, con personería jurídica Nº 006, ha elaborado un extenso anteproyecto enviado al presidente de la Nación, Mauricio Macri. La parte fundamental de la propuesta consiste en la construcción de una triple barrera forestal creada con árboles de gran porte, que además oficiaría de valioso "pulmón verde". Los ejemplares arbóreos podrían ser en principio donados por los dueños de campos, comerciantes, industriales, comunas o municipios, y principalmente por los que más se benefician con el negocio agropecuario como son los fumigadores, y los que venden los insumos como agrotóxicos y semillas, quienes no tendrían las quejas de los vecinos si hacen las cosas correctamente, afirma la ONG. Esta organización le ha solicitado al gobierno que propicie la creación de grandes viveros de árboles, nacionales, provinciales y municipales, que proveerían en el futuro ejemplares para las cortinas arbóreas en cuya construcción, tendrían que participar las comunidades de las localidades donde se las implemente; alumnos de escuelas primarias, secundarias y terciarias junto a padres, maestros y profesores, porque estarían protegiendo su propia salud y la de sus seres queridos. Creo que nuestros buenos amigos, los árboles, son los mejores aliados para frenar la polución de todo tipo que arrastran los vientos, para quienes no hay límites que valgan, por lo que establecer "cortinas forestales" me parece una buena iniciativa.

Edgardo Urraco

Malvinas: ¿podemos hablar con piratas?

Es común escuchar esa pregunta cada vez que uno sugiere dialogar con los isleños. Tendría sentido en el pasado pero si hoy lo aplicáramos literalmente no podríamos dialogar con nadie. ¿Quién puede asegurar que no tuvo algún acto de piratería entre sus ancestros? Miremos un poco a nuestra historia. El primero ocurrió en 1820. El trabajo del corsario argentino David Jewett consistía en atacar naves españolas. Como no encontraba ninguna para sobrevivir se vio obligado a capturar una portuguesa. Su acto de piratería (Portugal no era enemigo) le valió un largo juicio en Europa. El segundo fue en 1831 y su actor se llamaba Luis Vernet. Posiblemente tenía derecho a cobrar peaje e incluso a decomisar las cargas de los infractores pero capturar naves no enemigas –como de EE UU– jamás. Para la ley del mar eso es piratería. Que las consecuencias fueron excesivas puede ser, pero eso es tema aparte. Y encontramos otro en 1982, un ejemplo muy parecido. Es sabido que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU son obligatorias, no así las de la Asamblea General. El 3 de abril de ese año emitieron una muy clara. "Retornar a su lugar de origen". La Junta que nos gobernaba entonces se dio el lujo de hacerle "pito catalán". Como dicen que debería tirar la primera piedra quien esté exento de culpa; muchachos, dejemos el título de esta nota archivado en el pasado. Dialoguemos con los isleños sólo de cara al futuro.

Ricardo Gómez Kenny

DNI 6.019.530

Un agradecimiento al Hospital Carrasco

Quiero dar mi agradecimiento ante la situación que tuvimos que pasar. Mi cuñado (adulto mayor) vino desde Buenos Aires a pasar la Navidad en familia, pero tuvo algunas complicaciones y no se sintió bien. Por esa razón lo llevé a la guardia del Hospital Carrasco. Ahí, grande fue mi admiración. Fuimos recibidos por el personal sanitario de forma muy atenta, tanto el personal como sus médicos fueron extraordinarios en las atenciones. Muy agradecido a mi ciudad ya que tenemos cosas muy lindas que se deben saber. Yo creo y sé que la paga no es muy buena, pero el amor y humanidad se pusieron de manifiesto. Se debe hacer mucho más ya que el espacio da para mucho más. Gracias médicos, enfermeras y todo el personal.

Armando Héctor Agüero

DNI 5.986.935

Frases hechas e ideas cortas

Los lemas y eslóganes de campaña son componentes inseparables del marketing electoralista de los partidos políticos. Se utilizan frases efectistas que buscan condensar en pocas palabras ideas, fuerzas para atraer a la mayor parte de los electores. "Con la democracia se educa, se come", "Argentina, levántate y anda", "Se puede", entre otros, son algunos de los ejemplos de los eslóganes de campaña utilizados por presidentes argentinos cuando eran candidatos a la primera magistratura del país, que tuvieron mucha incidencia en el voto final de muchos ciudadanos. Hubo otros, que serán recordados por su ampulosidad, contundencia y por no haberse cumplido: "el que depositó dólares recibirá dólares", "la Argentina no pagará su deuda externa" y "Argentina está condenada al éxito", inspirada, en opinión de quién escribe, en el filósofo francés Jean-Paul Sartre. ("el hombre está condenado a ser libre"). Siempre es bienvenida la creatividad como expresión resultante del ingenio humano, pero en política no lo es cuando sólo se busca seducir al electorado a través de frases altisonantes, grandilocuentes, que prometen metas que, se saben de antemano, son imposible de llevar a la práctica. Hace 15 años, el presidente De la Rúa, que tuvo que dimitir no pudiendo completar su mandato, expresó "urbi et orbi", y a los cuatro vientos: "lo peor ya pasó", luego del llamado "blindaje financiero" que supuestamente iba a traer tranquilidad y estabilidad en la economía del país. Sorpresa total me produjo haber escuchado la misma frase en boca actual del ministro Peña cuando afirmó en una conferencia de prensa :"lo peor ya pasó". ¿Es una aseveración poco imaginativa que apuesta a la frágil memoria de los argentinos o una cortedad de ideas, impropio de tan alto funcionario que cuenta con asesores de imagen que cobran altas sumas por sus sugerencias de marketing político?

Alejo Vercesi

Sigamos hablando de educación

En La Capital del 28 de diciembre, en la sección Opinión, página 20, y con el título "Mal año para la educación", se hacen comentarios no sólo negativos sino totalmente agresivos, demostrando una evidente actitud tendenciosa e ideológica malintencionada sobre las autoridades educativas nacionales. En la nota se hacen denuncias absurdas al acusar al gobierno de usar la educación para hacer negocios. Parece que se olvidaron de la destrucción total de la educación durante la "década saqueada", donde los presupuestos educativos eran muy generosos, pero un alto porcentaje se desviaba en la corrupción. Lo mismo pasaba en las universidades, figuraba que recibían grandes recursos pero era una forma de saquear el país desviando ese dinero del pueblo para los que gobernaban, que hoy, la mayoría, están imputados por armar una asociación ilícita para saquear el país. El gran deterioro de la educación en esa aciaga década se demostró con las evaluaciones sobre los alumnos. En una Argentina, de estar en los primeros lugares en niveles educativos, pasamos a los últimos, y peor aún, nos echaron de la evaluación PISA por fraude de las autoridades para manipular los valores. Una vergüenza jamás vista que dejó a la Argentina por el piso, y para colmo en una decisión descabellada, insólita y ridícula, pretendieron eliminar las notas de uno a tres para "no estigmatizar al alumno". ¿Quién fue el iluminado que propuso esa aberración? ¿Serán los seudofilósofos de Carta Abierta o la secretaría trucha del "pensamiento direccionado"? Era, sin duda, una política educativa con desvíos ideológicos muy ajenos a nuestro verdadero sentido nacional. Los que fuimos docentes durante más de 40 años sabemos el daño casi irreparable producido durante esa negra noche de la política educativa en esos últimos 12 años. Le toca al gobierno una labor muy titánica, reorganizar una nueva y verdadera política educativa.

Juan Carlos Bressan

DNI 6.347.664

Deseos para un año decisivo

Yo también quiero que devuelvan todo lo que se llevó el gobierno anterior, lo que se le reclama judicialmente en materia económica, si es comprobable y no disuasivo y propagandístico. Y además, los puestos de trabajo perdidos, la inactividad de las industrias cerradas, el dólar para la economía del país, y no para el campo, paritarias abiertas, servicios e impuestos sociales y no económicos, para que lo puedan tener y pagar todos, y ahora se están llevando los precios controlados, el Fútbol para Todos, y espero que no se lleven también la felicidad del pueblo. Y todo eso está pasando en este año que culmina, y ademas, contrariamente a lo prometido, no se vislumbran mejoras en temas como pobreza, seguridad e inflación. Si esto es el cambio, creo que desilusionaron a una gran masa de votantes que seguramente esperaban un país mejor para vivir. Felices fiestas y deseos de un mejor 2017 para todos los argentinos.

Esteban Giannuzzi

DNI 6.063819