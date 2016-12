Confirman que el aumento de combustibles desde el 10 de enero será en un sólo tramo

El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, confirmó hoy que el aumento de combustibles a partir del 10 de enero de enero, del 8% será íntegro y no en "tramos", en todo el país.

En declaraciones radiales, el estacionero, consignó que "efectivamente" el aumento de las naftas "estaba pactado para agosto, después se pospuso a noviembre y se viene ahora la semana que viene".

Por otra parte, consideró "injusta" la diferencia de precios entre el interior del país y la Capital Federal, donde el valor es menor y manifestó que hubo caídas generales en las ventas de combustible que llegaron al cinco y seis por ciento.

"La duda era si iba a producirse la suba de forma directa o en tramos" confirmó el empresario para sostener que "sería en un solo tramo del 8 por ciento".

El precio "en el país, en lo que no es Capital Federal, donde tiene un costo ahora de 19 pesos (la nafta común), quedaría por arriba de los 20 pesos".

"En Capital, donde el precio de la nafta común está en el orden del 17,50 se iría a cerca de 19 pesos", añadió.

Castellanos también consideró que la diferencia de precios entre la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias "no debería existir, no tiene ningún sentido, no hay ninguna razón de costos para que haya una diferencia de precios importante".

"Diría que es injusta, porque en Capital Federal puede ser de mayor poder adquisitivo del país y es mucho más barato que las provincias del noroeste del país", añadió.

El problema "debería llegar a las políticas de ventas de las compañías petroleras para que sea igual en todo el país", sugirió.

Castellanos también indicó que "hay otras compañías que están vendiendo prácticamente al mismo precio que YPF, así que ese sería el precio de referencia bastante exacto".

En 2016, la suba del precio de las naftas fue en total del 31% y de concretarse el alza del 8 por ciento, los combustibles habrán subido un 39 por ciento en el último año y Castellanos admitió que podría "tener un efecto sobre los precios" de otros productos.

Castellanos evaluó que la venta de combustibles "terminará el año con una caída calculo del 5 por ciento" y manifestó que es similar la situación "también en el gasoil", pero que "no tiene que ver tanto con el precio en sí, sino con el nivel de transporte, consumo y ventas".

"El incremento termina siendo menor al índice de inflación en general", añadió al precisar que "vamos a estar en el índice del 39 por ciento con el aumento anterior".

Por otra parte añadió que los empleados del sector "han tenido un incremento en el año del 42 por ciento por lo menos han zafado del efecto de la inflación".