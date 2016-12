Conceden arresto en un pabellón común a Alexis Caminos

Alexis Caminos, el hijo del asesinado líder de la barra brava leprosa, fue trasladado ayer desde un buzón de castigo a una celda del pabellón 2 de la cárcel de Coronda por decisión del juez penal José Luis Mascali. Fue tras una audiencia realizada en Tribunales y en el marco del hábeas corpus presentado por la defensa de Caminos, ejercida por Marcos Cella, quien solicitó que se garantice la seguridad física y psíquica de su pupilo.

El hijo de "Pimpi" está preso desde el 15 de octubre, cuando se presentó en Tribunales. La Justicia lo buscaba como autor del homicidio de Mariela Griselda Miranda, una mujer de 35 años madre de unos muchachos de apellido Funes enfrentados a sangre y fuego con Alexis por el control del territorio enclavado entre el barrio Municipal y el Fonavi del Parque del Mercado y Tablada.

Miranda fue asesinada el viernes 18 de marzo frente a una casa de Ayacucho y Uriburu, cuando desde una moto le dispararon dos balazos en el tórax. Su esposo salió a perseguir a los agresores y en su primera declaración ante la policía mencionó a dos jóvenes, pero no a Alexis. A éste si lo implicó uno de los hijos de Funes, que actualmente está detenido en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) imputado por el crimen de Eugenio Solano, ocurrido en Tablada el 1º de mayo.

Perseguido

En ese marco, ayer el juez penal Mascali presidió la audiencia en la cual la defensa de Caminos solicitó que "se terminen las persecuciones psicológicas" contra su cliente, "se lo considere un preso común con las obligaciones y derechos de los demás internos", y que el Servicio Penitenciario "se haga responsable de su cuidado dentro de la cárcel más allá de que el titular del organismo diga que está frente a un reo de «alto perfil»".

Cella sostuvo que su cliente "se encuentra en una situación violatoria de todos los derechos humanos, las garantías constitucionales y del Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución Nacional". También refirió que su cliente "lleva detenido casi dos meses en un buzón, situación que se da por castigo, sin posibilidad de resocializarse, sometido a permanentes agravios y con un Servicio Penitenciario que asegura no poder garantizar su seguridad".

Tras comentar que la esposa de Alexis padece cáncer y está embarazada, motivo por el cual considera "humano su traslado a una cárcel de Rosario para estar cerca de ella", Cella pidió que al menos se disponga el pase del imputado a un pabellón común antes de que "se vuelva loco por la falta de contacto social". Y afirmó que "es inhumano e inconstitucional castigar permanentemente a su defendido, lo que constituye un delito porque la práctica de los buzones ha sido prohibida".

Lejos de los peligros

A su turno, la fiscal Marisol Fabbro dijo no poder informar las condiciones de detencion del imputado ya que no las conoce y mantuvo su dictamen en cuanto refiere que "lo que se discute es una petición de traslado, por lo cual la solicitud del defensor no encuadra en los términos de un hábeas corpus correctivo".

También manifestó que no se opuso al traslado del detenido siempre y cuando se resguarde la seguridad del mismo, diligencia que no se pudo llevar a cabo porque el Servicio Penitenciario no lo garantizaba y reafirmó que no tiene inconvenientes "en que esté con otros internos, siempre y cuando se garantice la seguridad e integridad física del imputado y del resto de la población carcelaria", dejando en claro que deberá estar en un lugar sin personas "con las que puede llegar a tener algun tipo de conflicto, o que sea afín a él".

A la hora de serle cedida la palabra Caminos hizo un breve raconto de los padeceres que sufre en el penal corondino y finalmente el juez Mascali dispuso un cuarto intermedio para resolver el hábeas corpus, se disponga el traslado de Caminos al pabellón 2 de Coronda previa consulta con los delegados de ese sector y que el Servicio Penitenciario evalúe la conducta del acusado en los próximos 20 días, cuando se realizará una nueva audiencia a fin de decidir los pasos a seguir.

encerrado. Hasta ayer Caminos estaba en un buzón por su alto perfil.