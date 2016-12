Con varios conocidos afuera, el canalla dio la lista de jugadores para visitar a Belgrano

El entrenador interino de Rosario Central , Leonardo Fernández, dio a conocer esta tarde la lista de concentrados para visitar mañana a Belgrano en el Mario Kempes, sin la presencia de varios titulares, como el arquero Sebastián Sosa, los defensores Dylan Gissi y Marco Torsiglieri, el mediocampista Walter Montoya y el delantero Teo Gutiérrez.

Los defensores que trajo el Chacho Coudet, Dylan Gissi, Esteban Burgos y Marco Torsiglieri, no fueron concentrados y podrían desvincularse del club. Sebastián Sosa debe viajar a México para arreglar problemas personales, pero el Pachuca no estaría dispuesto a realizar una extensión del préstamo y los dirigentes canallas no ven con buenos ojos hacer uso de la opción por el uno.

Teo Gutiérrez, de flojo rendimiento desde su llegada al club, tendría las horas contadas y la dirigencia no haría demasiados esfuerzos para retenerlo. De hecho, ni siquiera entró en la consideración del entrenador interino.

Con un futuro incierto desde lo dirigencial y futbolístico, el entrenador de la reserva, Leonardo Fernández, tiene que ponerse al hombro este último partido ante el pirata cordobés con una mezcla de juveniles y experimentados. Y tratar de sacar los tres puntos para engrosar el magro puntaje -el canalla ganó sólo dos de 13 partidos- y no sufrir en el futuro.

La nómina de concentrados es la siguiente la siguiente:

Arqueros: Diego Rodríguez y Ledesma.

Defensores: Hernán Menosse, Paulo Ferrari, Renzo Alfani, Víctor Salazar, Facundo Rizzi y Tomás Zanotti.

Volantes: Giovanni Lo Celso, Washington Camacho, Mauricio Martínez, Matías Mansilla, Leonel Rivas, Félix Banega.

Delanteros: Marco Ruben, Germán Herrera, Rodrigo Migone y Maximiliano Lovera.