Con una selfie para el infarto, Laurita Fernández defendió la farse de Bal que alteró aMengolini

Laurita Fernández publicó una selfie que se tomó con su pequeña bikini verde flúo. La conductora de "Combate Evolución" aprovechó su descanso para tomar sol y revalidar su condición de diosa sexy, que tiene embelesado a Federico Bal y otros miles de hombres.

Parada al borde de una piscina, Laurita comentó el lunes por la tarde: "Hoy estuve tratando de sacarme la blancura". En menos de 12 horas, la foto casi superó los 60.000 corazones en la aplicación para teléfonos celulares.

Embed @becamemartinez @losvadosdelisen @anygiraldez @siriomonica Un vídeo publicado por Lau Fernández (@holasoylaurita) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 6:20 PST Embed Hoy estuve tratando de sacarme la blancura... ☀️ Una foto publicada por Lau Fernández (@holasoylaurita) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 4:12 PST



Unas horas más tarde, tras mantener un cruce con Julia Mengolini en "Los Angeles de la Mañana" porque la periodista no tomó con buenos ojos el persistente coqueteo con Fede, Laurita salió a bancarlo.

Así, luego de haberle dado me gusta al tuit de Bal que citaba la frase de un hit de Babasónicos que generó la polémica ("Para enamorarme no necesito tu consentimiento"), la rubia volvió a bancarlo: "No sé, a mí me gustó la frase".

"Sólo digo que a mi me pareció cero invasiva y mucho menos agresiva. Todo lo contrario", remató.