"Con los años vas perdiendo frescura pero tenés más seguridad"

renovados. "Este ha sido nuestro disco más exigente y donde más seguridad hemos tenido", dijo Pablo Benegas (cuarto desde la izquierda).

El grupo vasco La Oreja de Van Gogh acaba de lanzar su nuevo disco, "El Planeta Imaginario", en el que recuperan el toque mágico para construir hits pero esta vez con un sonido más rockero, que permite el destaque de la voz de Leire Martínez, para constituirse en el mejor trabajo de quien es la vocalista de la banda desde 2008.

Tras la salida de Amaia Montero en 2007, La Oreja grabó dos discos de estudios con Martínez y tres álbumes y DVD en vivo, pero es en este donde el grupo recupera la alquimia para generar hits y con un rol preponderante del guitarrista Pablo Benegas.

El disco contiene futuros clásicos como "Diciembre", "Verano", "Pálida luna" y "Siempre", donde destaca la gran interpretación de Leire Martínez y la homogénea pared sonora que conforman Benegas, el tecladista Xabi San Martín, el bajista Alvaro Fuentes y el baterista Haritz Garde.

EM_DASHLa crítica considera que este es el mejor disco que han hecho con Leire como cantante. ¿Qué pasó entre el anterior disco y este para que saliera tan macizo?

Pablo Benegas (PB): sobre todo que le hemos dedicado muchísimo tiempo. Creo que ha sido nuestro disco más exigente y donde más seguridad hemos tenido a la hora de afrontar no sólo los temas a abordar, sino también arreglos y armonías. Con los años lógicamente vas perdiendo frescura, pero tenés mucha más seguridad a la hora de manejar lo que ya sabes. Con respecto a otros discos, es nuestro disco más emocional o emocionante. Hemos conseguido una profundidad, una hondura que antes no habíamos llegado con las historias que hemos contado.

—La hondura coincide con los años movidos políticamente. Ustedes son vascos y sus "vecinos" españoles tuvieron un año de tres elecciones para elegir presidente.

PB: creo que con los años vas aprendiendo a conseguir expresar mejor tus emociones o ir hilando mucho más fino con tus emociones, que al final es lo que engancha a la gente. Cuando consigues hacer canción una emoción profunda tuya yo creo que es el camino más directo para emocionar a la persona que te está escuchando.

EM_DASH¿Es el disco en el que más la hicieron rockear a Leire?

lvaro Fuentes (AF): creo que es la voz la que nos lleva a nosotros a rockear. Leire es una gran actriz de los personajes de cada canción, entonces cuando esa chica está casi susurrada somos nosotros los que agachamos la cabeza y la acompañamos. Y al revés, en canciones más enérgicas como "Verano" o la misma "Diciembre", que es mucho más guitarrera, el volumen que ocupa su voz es la escultura que nosotros hacemos.

Leire Martínez (LM): el paso de los años te aporta muchas cosas: perspectiva y experiencias. Nosotros hemos sabido aprender de nuestros propios errores, muchas veces cuando trabajas en lo que hacemos nosotros hay acuerdos de discos y hay veces que los tiempos apremian. Creo que en algunas situaciones no hemos podido defender nuestro producto y han premiado más otros ritmos, pero creo que con este disco nos ha dado un poco igual todo eso.

—Han retomado el control de la nave...

LM: no es que lo habíamos perdido porque siempre hemos sido muy fieles a nosotros mismos, aunque creo nunca como en este caso. De hecho, nos habían propuesto que el disco saliese mucho antes, pero como no estaba dijimos que no.

—¿El modelo siempre es gira, descanso y entrar a grabar?

PB: ese "timing" siempre lo hemos controlado nosotros, nunca nadie se ha metido en cómo tenían que ser las canciones y hasta que no teníamos un disco preparado no lo sacábamos. Hemos pasado cinco años sin disco, que muchos pueden pensar que es un error, pero para nosotros fue una decisión valiente, porque frente a los ritmos de la industria nosotros hemos querido tomarnos el tiempo que necesitábamos para tener este disco preparado. En España han estado cinco años sin una canción nueva nuestra y eso para mucha gente no es fácil porque corrés el riesgo de desaparecer.

—Ustedes tienen una lista de hits de casi 20 temas, a los que se suman los del disco. ¿En la gira van a ir por un show mediano o largo?

AF: después de 20 años de grupo, siete discos, tantos singles, tantas canciones y este nuevo disco que tenemos todas las ganas de mostrarlo y tocarlo, no sabemos el tiempo que nos va a llevar, pero tendrá que ser un concierto largo.

—¿Cómo es la situación musical en España habiendo tanta renovación en el medio de todo esto? ¿Apareció el nuevo indie?

PB: es muy interesante todo el movimiento que está habiendo de grupos como Dorian, Vetusta Morla o Love of Lesbian, que comparten la filosofía que tenemos nosotros.

EM_DASH¿Un Donald Trump que hablara en castellano podría ganar en España?

Haritz Garde (HG): tenemos nuestro equivalente (risas). El populismo es un terrible mal en la política y la desprestigia. La política, cuanto peor están las cosas, es cuando más se la necesita. Hay una actitud pre-fascista que dice que "todo es una mierda, todo está corrupto" y eso es caldo de cultivo para matones.

PB: hay una situación de descrédito absoluto sobre la clase política y las instituciones, que es donde aprovecha el populismo para meterse. Hay que ver qué han hecho las clases dirigentes para llegar a esa situación, pero la grieta por donde se cuela el populismo es dar una receta fácil a una situación compleja y lo hace a través de ese descrédito.

"El Planeta Imaginario" aterriza en junio en Rosario

"El Planeta Imaginario" va a ser presentado en Rosario el 23 de junio, en el marco de la gira de La Oreja de Van Gogh por Latinoamérica. El grupo vasco se presentará en City Center en un show en el que además, celebrarán 20 años de carrera. Y el 24 de junio harán lo propio en el Luna Park en Capital. Han pasado ya dos décadas desde que cinco amigos de San Sebastián robaban tiempo a sus estudios para dar forma a sus primeras canciones en un local de ensayo. "El amor a los 40 es absolutamente transversal, no tiene nada que ver con cómo lo sientes a los 20. Para poder contar estas cosas el público ha tenido que crecer contigo, no creemos que estas canciones puedan interesar a gente de 15 años", destacó Benegas sobre la nueva etapa del grupo.