Con despidos de fondo, CGT y Triaca discuten la reforma

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, presentaron ayer al triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT) sus proyectos de flexibilización laboral. Según trascendió al término del encuentro, los dirigentes gremiales mostraron coincidencias con algunas de las iniciativas pero expresaron su preocupación por la ola de despidos que está en marcha.

Quintana y Triaca se reunieron durante casi dos horas con Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, y con los representantes del consejo directivo cegetista Armando Cavalieri, Omar Maturano y Francisco Gutiérrez.

Las partes continuaron analizando "una variada y amplia agenda de temas pendientes de resolución", como la reforma laboral en marcha, la actualización de los convenios colectivos de trabajo, la ley de empleo joven y la nueva norma de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que ya tiene media sanción del Senado.

No obstante el hermetismo que rodeó el ingreso y salida de los participantes, pudo saberse que otros temas sobre los que se intentó avanzar fueron la posible reducción de los aportes patronales, el incentivo del empleo joven y la realidad del mercado laboral, según los voceros gremiales.

Los dirigentes de la CGT expresaron su preocupación por los puestos de trabajo. "Les dijimos que se están produciendo despidos y que el bono no se pagó en varios sectores industriales", se quejó el metalúrgico Francisco Barba Gutiérrez. Y agregó: "Lo de atacar el trabajo en negro lo compartimos, pero eso no se puede hacer si no se logra conservar los empleos que ya tenemos producto de las políticas del gobierno, como la apertura de importaciones, que destruye el empleo".

Su colega del gremio de Seguros, Jorge Sola, detalló que Triaca y Quintana presentaron un borrador de la iniciativa del blanqueo de trabajadores que "será analizado por el consejo directivo de la CGT", cuya primera reunión del año será el próximo 2 de febrero.

Por su parte, Gutiérrez criticó las políticas de la Casa Rosada sobre las importaciones luego de que su colega en la UOM y ex jefe de la CGT, Antonio Caló, pidiera públicamente a la CGT endurecer su postura sobre el gobierno, y planteó: "Miren lo que está haciendo (Donald) Trump, él dice a (la automotriz) Ford vuelvan a producir en Estados Unidos y nosotros abrimos todo y se destruye el trabajo local".

Caló lideró ayer una protesta frente al Ministerio de Trabajo de la Nación (sede también de una masiva protesta de los obreros gráficos), para advertir sobre más de 700 puestos de trabajo en riesgo en la fábrica de computadoras Banghó. La UOM alertó sobre el anuncio de cierre de la planta que la firma tiene en el partido bonaerense de Vicente López (donde por el momento se le dio 15 días de vacaciones a los trabajadores) a raíz de la anunciada quita de aranceles a la importación de computadoras.

"La industria está bastante complicada. Hubo diez mil despidos y veinte mil suspensiones que no se revirtieron; ahora dos mil puestos se pierden porque se dejan de ensamblar las notebooks en Tierra del Fuego, para bajar el 35 por ciento del arancel de las importaciones", apuntó.

Alerta local

En tanto, gremios locales alertaron sobre "la avanzada del plan de flexibilización laboral". El secretario general de Luz y Fuerza, Alberto Botto, advirtió que "desde el Movimiento Sindical Rosarino están evaluando una medida regional".