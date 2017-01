Con críticas a Garibay y en solidaridad con Porta, renunció funcionario de Recursos Hídricos

En solidaridad con el desplazado secretario de Recursos Hídricos Roberto Porta, y con fuertes críticas a la gestión socialistas, renunció en las últimas horas el subsecretario de Coordinación del área Luis Lombó.





En una dura carta dirigida al ministro de Infraestructura y Transporte José León Garibay, Lombó calificó de "desastrosa" la gestión socialista en materia hídrica en los ocho años anteriores. Sostuvo además que Porta es "un chivo expiatorio", y enumeró los pedidos y alertas realizados desde su dependencia ante la situación de obras en Córdoba. A su entender "nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio".





Lamentablemente no se escuchó. Y el otro tema es que endilgarle a Porta la falta de obras que todos dicen que lleva diez o quince años realmente me parece una vergüenza y no corresponde a gente seria, la gente seria no hace eso", sostuvo Lombó esta mañana en Radio 2. Dijo que Porta es "un chivo expiatorio" porque "la falta de obras tiene más de quince años y querer inculpar a una personas que hace un año que asumió ya con una crisis hídrica". A modo de ejemplo, dijo que las últimas retroexcavadoras del área se compraron durante la última gestión de Jorge Obeid (1999-2003). "Dijimos que hay que comprar retroexcavadoras y nos dijeron que no, contratar más personal y nos dijeron que no. Y nos fueron cerrando todas las puertas para poder gestionar correctamente en beneficio de la gente". "Lo de las advertencias lo puedo decir porque está escrito y hay expedientes..





Lombó sostuvo que el desplazamiento del Porta le pareció "algo fuera de todo contexto", y que lo que correspondía ante esta situación era irse. "Me siento muy molesto por lo que han hecho con el ingeniero (Roberto) Porta, a quien han despedido por medios públicos y ni siqueira han sido capaz de llamarlo antes para avisarle de esta situación. Fue realmente un destrato".





lombo11.jpg Luis Lombó dejó el cargo en Recursos Hídricos.

Renuncia. De esta forma, el ingeniero civil Luis Lombó presentó se renuncia al cargo que ocupaba como subsecretario de coordinación del área que encabezaba Roberto Porta, quien se enteró por los medios que el gobernador le pedía que deje el cargo. Al igual que Porta, Lombó pertenece al sector radical del Frente Progresista liderado por Mario Barletta y José Corral.





Lombó presentó su renuncia realizando un balance de lo actuado y con fuertes críticas a Garibay. "Lamentablemente nada hizo usted (le dice Lombó a Garibay) y hoy se pueden ver los resultados de su generosa política de acuerdos con la provincia de Córdoba en desmedro de los ciudadanos de nuestra provincia", expresó Lombó en la carta de renuncia.

"Hace cuatro meses que no tengo diálogo con el ingeniero (José León) Garibay. Hace tiempo que decidió no hablar con nosotros porque no le gustaba nuestra práctica de que cuando no estábamos de acuerdo con algo lo decíamos y escribíamos en los expedientes", agregó Lombó.