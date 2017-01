"Con Cande Ruggeri nos estamos conociendo", admitió Rodrigo Noya que publicó más fotos

Rodrigo Noya y Candela Ruggeri estarían comenzando un romance y ya no podrían mantenerlo en secreto.

A través de las redes sociales, Rodrigo compartió una foto muy tierna de Cande junto a un emoji romántico.

El actor ya había confesado que se estaba conociendo con la ex participante del Bailando: "La verdad es lo que ven. Nunca me pasó antes y no estoy acostumbrado a que se arme tanto revuelo".

"Salí a comer un par de veces, la conozco, la pasamos bien y somos amigos. Nos estamos conociendo, recién empieza. No hay nada del otro mundo, son dos personas que van a comer y la pasan bien", completó.