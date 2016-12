Comparaciones

Es tan cierto como inevitable que los tacheros (los conductores particulares también) insulten los baches a repetición, el desmadre en las esquinas y el abandono de la fórmula original: alumbrado, barrido limpieza. Elemental. Tres cuestiones que al descuidarse, urgidos los administradores de la cosa pública por otros menesteres, terminan siendo el origen del insulto inatajable a muchos concejales y a cualquier gestión municipal que se desentienda de su origen. Insistimos. Alumbrado. Barrido. Limpieza. Después conversamos.

Tambien es inevitable la comparación. Estamos mal comparados con que. Como dice la canción. Elijo la versión de Ray Charles. Comparados a que.

Testimoniar MDQ, caminar sus calles mas allá del aliento turístico tiene sorpresas. Un número mágico cierra datos desde el 10/12/15 al 11/12/16. El miedo en los barrios periféricos es común, la basura mal recogida, con operarios en huelgas y empresas desflecadas no asombra porque lo tenemos, tal vez mas desquiciado, pero un número conmueve. Veintinueve (29). Esos son los funcionarios que, nombrados al asumir el intendente Arroyo se han perdido. Todos con portazos, algunos con portazos e insultos y uno, su hacedor, Emiliano Giri, buscado por la policía y transportado (esposado) ante la justicia.

Se dice que la Gobernación no quiere que se caiga el segundo distrito en importancia, donde triunfaron rotundamente sobre el candidato peronista. Se dice que Sergio Massa no dejó que Javier Faroni concretase su candidatura y el empresario teatral, habitante de MDQ, es diputado provincial. No es lo mismo. Si crecía era el candidato a muchas otras cosas. No se dió. No se animó. Animarse también es necesario para la acción política. No todo es regalo mediático.

Desde Rosario deberían mirarse los PRO Cambiemos en este desastre municipal porque se trata de una sola cuestión: gestionar. Este adulto, Arroyo, con pasado de profesor y comportamientos estudiantiles está, al cierre de 2016, blindado por el ministro provincial Joaquín de la Torre. Un papelón si el PRO Cambiemos claudica, su intendente renuncia y el peronismo retorna. Horror, dicen.

El tembladeral tiene pocas salidas. Desde la provincia enderezan los desvíos, Arroyo renuncia o choca a MDQ en los inciertos cascotes costeros. Esa es la mala noticia. La buena que la provincia precisa a MDQ ( los votos, el partido de General Pueyrredón, la ciudad, para sostener la idea de crecimiento, vamos, de partido y no rejunte ante el espanto de Aníbal Fernández y el desgaste de Pulti, el anterior intendente)

Arroyo llega a intendente por el desgaste peronista oficialista, dependiente de la monarquía de baja intensidad que entregó el poder el 10 de diciembre de 2015.

Le renunciaron, se repite, 29 funcionarios de primera línea. Secretarios y Directores. Es mucho. Es un año.

Cuando las mediciones indican que este, el mes de diciembre 2016, es el peor punto de la intendente Fein en cuanto a reconocimiento popular positivo y mas, que de su recuperación depende la sobrevida del FPCyS, muchos miran al Fenómeno Arroyo. Esto es, nada bueno en un año. El primero de su intendencia. Mónica Fein, en este quinto año, comparada con el profesor Arroyo es Angela Merkel.

Arroyo tuvo que cambiar desde las cortinas hasta las agendas. Veintinueve nombramientos. La oposición toda, sin muchas dudas, sabe que es la gobernación quien debe cubrir las espaldas de los marplatenses.

Cono dicen en los finales de las películas. Los personajes son de ficción, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad.