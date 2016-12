Como siempre: el pueblo responde y paga

En nuestro país nadie puede imaginar lo que ocurrirá la semana próxima. En forma continua surgen temas candentes que luego se absorben. Sucedió con la ley antidespidos, el freno a las importaciones y ahora con el conflicto por Ganancias. Mientras tanto, las urgencias fiscales están presentes, las inversiones no aparecen, lo cual es comprensible en un país con carencia de energía y tantas turbulencias. ¿Quién se arriesgará a instalar una fábrica? La realidad indica que los responsables por la falta de energía son intocables. ¿Cómo termina? Con fundamento en el "principio de escasez", no hay de todo para todos gratis, tarde o temprano, con gradualismo o shock, con subsidios o aumento de tarifas, el pueblo responde y paga. Nos guste o no.

Guillermo Pizzo

DNI 16.249.761