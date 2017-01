¿Por qué una waterpolista rosarina aparece en la web, reporteada en una página deportiva, hablando en italiano? Porque recomendada por el técnico de la selección argentina de waterpolo Facundo Policarpo fue a probar suerte a Milán, se quedó en la máxima categoría allí y ahora brilla. Podría decirse que Carla Comba, de 25 años, destacada deportista del club Sportsmen Unidos y segunda argentina en jugar en ese país, nada como pez en Italia.

"Vine a fines de agosto del año pasado con miras a permanecer sólo tres meses, pero me ofrecieron quedarme para competir en la serie A. Juego para Nuoto Club Milano (NC Milano) y es la primera vez que un equipo de esta ciudad juega en esta categoría. Todo un desafío", dijo Comba, la segunda rosarina que hace carrera en la península itálica (la primera fue Cora Massip, una especie de Lucha Aymar si se hablara de hockey y también jugadora de Sportsmen).

La plaza italiana es muy valorada en este deporte, de hecho Gonzalo "Chelo" Echenique, el Messi nacional del waterpolo, también juega en el Pro Recco de Italia, una especie de Barcelona en el fútbol.

"La idea aquí para mí es mejorar el nivel y aportar lo que más pueda al nivel argentino", le dijo Comba a Ovación. Y su técnico en la selección amplió ese concepto al decir que es parte de su proyecto al frente del equipo albiceleste impulsar que "cada vez más chicas se sumen al waterpolo europero y adquieran más competividad y profesionalismo" (ver aparte).

En Italia los equipos pueden incorporar solamente a dos figuras extranjeras. Una waterpolista rusa y Carla fueron las elegidas para el plantel del equipo milanés. La rosarina juega en el puesto de boya, pero en aguas italianas también de perímetro, toda una novedad ya que en Argentina siempre jugó en el puesto del centro del ataque. "Me entreno mucho y estoy feliz de este trayecto en mi vida deportiva, sólo lamento no tener 18 años. Nunca me imaginé que a los 25 años iba a comenzar a jugar en Europa".

La web la encontró hace unos días chapuceando bastante bien la lengua del Dante. "In esclusiva Carla Comba del NC Milano, prima nazionale argentina a giocare nella serie A1 italiana di pallanuoto (En exclusiva, la seleccionada argentina, antes de jugar en la serie A italiana)". Así la presenta la nota en la que Carla rescata el nivel del equipo y de sus compañeras y manifiesta el anhelo de lograr un Mundial con la camiseta de la selección albiceleste.

Carla Comba tiene en su palmarés haber participado en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en Toronto 2015. Fue parte de los Juegos Sudamericanos de Medellín 2010, donde Argentina se alzó con el bronce. En 2013, jugó el Premundial Calgary (Canadá), en el que el equipo nacional obtuvo el cuarto lugar; en 2014 participó del Sudamericano de Mar del Plata, donde el equipo nacional quedó tercero, y en 2015 viajó a los Panamericanos de Toronto (Canadá) y consiguió el octavo lugar.

Un viaje de ida y vuelta

"El viaje de Carla a Italia es un salto de calidad para el waterpolo nacional. Es como llegar a la NBA y es parte del proyecto que asumí desde que me hice cargo de la selección hace un año: quiero que las jugadoras de mejor nivel logren el mayor nivel de competencia y profesionalismo en Europa", le dijo a Ovación el técnico de la selección argentina Facundo Policarpo. El ex jugador de River Plate (a los 23 años llegó a Italia como jugador y entrenó en Torino y en Milán) y ahora entrenador dijo que, por un conjunto de razones, el nivel de waterpolo femenino es poco competitivo. "En la mayor categoría hay sólo cuatro equipos y muy pocos natatorios tiene las medidas reglamentarias.Por eso es bueno que estén en Italia, donde se desarrolla el campeonato más competitivo a nivel mundial en este deporte. La adaptación cuesta, allá el juego es mucho más veloz, pero Carla se ganó la oportunidad por aptitudes, sacrificio y responsabilidad. Tiene mucho para dar aún. Estos son viajes de ida y vuelta", dijo el técnico. La selección tendrá desafíos importantes en 2018 cuando se desarrollarán los Juegos Odesur y el Campeonato Sudamericano clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima.