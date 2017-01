Atrás los días de trabajo en Mar del Plata, Newell's ya está en otra cosa. Continúa con la preparación hasta el reinicio del campeonato pero le suma la búsqueda de finura de cara a los partidos por los porotos. Hoy jugará ante Atlético Paraná y luego afrontará otros compromisos amistosos. Sin inconvenientes a la vista, en el Parque prima la tranquilidad: "Pudimos cumplir hasta acá los objetivos que nos habíamos trazado. Ahora comienza otra etapa, la etapa en la que tenemos que aflojar. Nos vienen bien estos ensayos, Paraná es un equipo que ya viene jugando, nos va a exigir y desde ese lugar está bueno. Vamos a aprovechar ahora, a tratar de que el equipo encuentre la velocidad de pases y movimientos rápidos", dijo ayer el entrenador Diego Osella.

El primero de los equipos que ponga hoy en cancha (porque serán dos partidos) tendrá a los habituales titulares, la base sobre la que se hizo fuerte en este campeonato. Sin mayores misterios, el conjunto del Parque dibujará un 4-2-3-1 en el primer planteo en Bella Vista. En el segundo de los encuentros estarán los otros que necesiten rodaje, incluidos los que vienen arrastrando algunas molestias físicas más los refuerzos Jacobo Mansilla y José San Román. A ellos se refirió especialmente el DT en la vuelta a las prácticas tras un fin de semana de descanso: "Sumé gente de experiencia, que tiene muchas ganas de estar acá, jugadores de recorrido que saben lo que es Newell's y que tuvieron la intención, desde el primer día, de venir. Se han encontrado bien porque el grupo es un gran grupo que les hace sencillas las cosas a los que vienen de afuera. San Román es un lateral que pasa muy bien al ataque. Jacobo Mansilla es un trabajador, un volante que va por izquierda y llega muy bien al área".

La formación de Newell's sale últimamente bastante de memoria. Por un lado, porque hay jugadores que se consolidaron como titulares y, por el otro, porque no es un plantel tan largo. A ello, a la salida de Mauro Matos (se fue a Gimnasia) y las limitaciones económicas que tiene el club para sumar jugadores, se refirió Osella: "Matías Tisera (reserva) hizo una buena pretemporada, desde el primer día que llegamos al club lo estuvimos viendo. Lo está haciendo muy bien, hay que tener paciencia sobre su formación. Si existe en algún momento la posibilidad de traer a alguien para ese puesto tiene que estar dentro de los parámetros del club".

Sobre el partido de hoy, el DT del Parque resaltó que no se verá la coordinación fina pero sí las decisiones y que les vendrá muy bien jugar con un rival que les plantee inconvenientes para trabajar en aspectos tácticos. De esa base de nombres que casi no se mueve, señaló: "Ante eso lo que hay que hacer es sostener el entusiasmo y la intensidad de lo que uno está jugando". El partido de hoy será la gran carga de la semana junto con el del viernes, ante Instituto de Córdoba, segundo amistoso.

El estado de incertidumbre sobre el que camina el fúltbol argentino, en conflicto y sin saber fehacientemente si se retoma la competencia (ver página 5) es un tema que no escapa a nadie. Sin embargo, Osella remarcó que es necesario seguir con el objetivo en la mira, para cuando ruede la pelota. Sea cuando sea: "Es sencillo, uno tiene que estar preparado, mirar las cosas del primer rival de la segunda parte (Defensa y Justicia) porque sino seria desentenderse y esa no es la intención. La incertidumbre es grande con respecto al fútbol argentino, todos estamos con muchas dudas y no sabemos si va a arrancar o no el torneo. Pero nosotros no podemos no planificar: Defensa es la primera final que vamos a jugar y a eso lo tenemos muy presente".