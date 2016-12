Clubes muy alterados

El gobierno no giró la plata de diciembre y la primera estalló, mientras negocian la rescisión

La AFA no tiene paz. Los clubes de primera se pusieron en pie de guerra contra el gobierno nacional, que no depositó aún la plata de Fútbol para Todos correspondiente a diciembre, en momentos en que hay un tira y afloje por acordar la rescisión del contrato. Por si fuera poco, la primera está lejos aún de la posibilidad de firmar un nuevo vínculo con privados, porque se está en un combo peligroso que empieza a ahogar al fútbol argentino. Además, en momentos en que no hay medidas de fuerza posibles, ya que entró en receso el campeonato.

"Estamos en estado de alerta permanente, con la absoluta incertidumbre sobre cómo podremos seguir adelante con nuestros clubes en el futuro inmediato", afirman en un comunicado firmado por los "Clubes de Primera División".

En diciembre la Comisión Normalizadora de la AFA se había comprometido a pagar 350 millones de pesos en concepto de derechos audiovisuales, pero no consiguió ese dinero. En la última gestión realizada ayer, el vicepresidente del organismo, Javier Medín, le solicitó al gobierno ese dinero, pero no logró conseguirlo.

"No le veo salida a esta situación. Los clubes estamos muy mal y no dan los tiempos para conseguir una oferta por los derechos audiovisuales", dijo un dirigente de los que estuvo ayer en la AFA.

El Estado ya afirmó que el 1º de enero dejará de poner dinero en la televisación del fútbol, pero un grupo de directivos, encabezados por Marcelo Tinelli, pretende un resarcimiento para rescindir el vínculo que vence en 2019, algo que no está dispuesto a hacer el gobierno y por eso presiona sin aportar el dinero de diciembre.