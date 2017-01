Citaron a Carrió para que ratifique la denuncia contra el titular de la AFI

La Justicia citó para el martes próximo a la líder de la Coalición Cívica-ARI, la diputada nacional Elisa Carrió, para que ratifique la denuncia contra el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, a raíz de las transferencias reveladas por un financista que pagó coimas supuestamente a nombre de la constructora brasileña Odebrecht.

El 11 de enero pasado, Carrió, socia del gobierno de Mauricio Macri, denunció penalmente a Arribas apenas una publicación periodística reflejara que en 2013 Arribas percibió cinco transferencias por casi 600 mil dólares, ordenadas por el operador Leonardo Meirelles, condenado en Brasil por el pago de coimas en el caso denominado Lava Jato.

Por sorteo, la denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención del fiscal Federico Delgado.

La Justicia habilitó la feria de enero para tramitar la investigación y citó a Carrió para ratificar la denuncia en un trámite que, ahora, está en manos del magistrado Ariel Lijo.

Tras la ratificación de Carrió, el fiscal estará en condiciones de impulsar la investigación para iniciar formalmente la causa.

Una denuncia similar presentaron diputados nacionales kirchneristas, por el delito de cohecho, que recayó en el juez federal Sebastián Casanello.

Según el informe periodístico, el operador financiero y cambiario brasileño condenado por la Justicia de su país transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante Odebrecht.

Meirelles se acogió luego al régimen de la "delación premiada" y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas.

Entre ellas, precisó que transfirió un total de 594.518 dólares mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la firma RFY Import & Export Limited, que la Justicia de su país ya calificó como una "empresa de fachada" destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

El momento en que se habría concretado ese pago es particular porque fue cuando se dio impulso al proyecto para el soterramiento del Sarmiento, a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa (de Angelo Calcaterra, primo de Macri), la española Comsa y la italiana Ghella.

Arribas indicó, a través de un comunicado, que percibió una transferencia por 70.495 dólares, el 26 de septiembre de 2013, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo.

Pero negó haber recibido las cuatro transferencias restantes y desmintió una vinculación con el Lava Jato.

En los últimos días, también se supo que el banco Credit Suisse informó que en la cuenta Arribas ingresaron sólo esos algo más de 70 mil dólares. Luego, la entidad aclaró que no recibió ni fueron acreditados los otros cuatro envíos, según lo declarado en la Justicia brasileña.

La defensa

Por su parte, Macri defendió el martes pasado al jefe de los espías, que permanece de vacaciones en Brasil.

"No entiendo cómo se relaciona Arribas con lo de Odebrecht (en referencia al pago de sobornos). Ese link todavía no lo entendí y, mucho menos, cómo se relaciona Arribas con Meirelles y el soterramiento del Sarmiento, que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada y no hubo reactivación", enfatizó el jefe del Estado.

En ese sentido, añadió: "Es un cuento que parecía muy atractivo, pero no encuentro dónde está el tema. Lo doy vueltas y no entiendo dónde está el tema".

"Es muy claro que Arribas, manifestó que vendió un departamento y que un señor, que le pagó un saldo de precio, usó un cambista importante, que tiene miles de clientes. No uno sino miles, entre los cuales también está Odebrecht. Por eso, el cambista también está investigado por haber sido vehículo para el pago de (coimas de) Odebrecht", argumentó el mandatario en la primera conferencia de prensa de 2017, brindada en la Casa Rosada.