La renuncia de Eduardo Coudet obligó a la dirigencia de Central a poner énfasis en las variables que tienen en el borrador de las oportunidades para reemplazar al Chacho. La derrota ante River en la final de la Copa Argentina dejó secuelas. Las esquirlas también hicieron daño puertas hacia adentro del club ante una nueva desazón. Los directivos optaron ayer por calmar las aguas en el mar de las declaraciones y sólo se pronunciaron en off. Claro que lo al hincha lo que más le interesa es saber quién será el entrenador. La realidad es que oficialmente "no hay nada de nada definido". Pero a la vez hay que remarcar que en Arroyito ya trabajan sobre cinco apellidos que entraron en carrera, pero sólo uno llegará a la meta. Los nombres son: Facundo Sava, Paolo Montero, Eduardo Domínguez, Sebastián Méndez y Diego Cocca.

"Hubo una reunión y todos coincidimos, entre otros temas, que la idea es contratar un entrenador joven y que busque siempre ser protagonista. No se habló de una persona en particular porque fue una primera charla, donde además se tocaron diversas situaciones vinculadas al fútbol profesional. Sabemos que el tiempo apremia, pero a la vez tenemos en claro que no haremos locuras en lo inmediato porque consideramos que podríamos resolver este problema la semana que viene", afirmó un dirigente anoche.

A la vez, otra voz calificada argumentó que "no hay un nombre en concreto. Se tiraron varios conocidos en el ambiente. Lo que empezamos a hacer es proceso de búsqueda para luego realizar llamados y concertar citas. Estamos armando el perfil de cada uno de los que tienen chances de ser el sucesor de Coudet. Uno de estos será seguro. Al menos esa es la idea en estos momentos".

Con respecto a Montero, lo que seduce por decantación es su capacidad, personalidad y adaptación al fútbol argentino. Ni hablar de lo que representa en el ambiente. Su foja de servicio en su época de jugador no necesita carta de presentación a nivel internacional. En apenas dos temporadas ratificó que su labor se basa en orden, disciplina y trabajo integral con las divisiones inferiores.

El ex defensor de Juventus y selección uruguaya suele mirar mucho hacia la cantera. Si bien es verdad que asumió hace poco en Colón, también hay que destacar que si Central lo va a buscar se encontrará con una respuesta afirmativa. El lunar que tiene es que no cayó bien el incidente que protagonizó con Diego Osella hace poco tiempo en el Cementerio de los Elefantes.

Mientras que otro que está en las gateras es Eduardo Domínguez. El ex entrenador de Huracán es del paladar de un sector de la directiva auriazul. Pero hay algunos factores externos que no terminan de convencer al grueso y por eso no hay consenso por el momento. Igualmente será convocado a una reunión.

A la danza de las oportunidades hay que agregarle el nombre de Sebastián Méndez. Dejó anoche el cargo en Godoy Cruz "porque extrañaba mucho a la familia". El Gallego desempeñó un buen rol en suelo cuyano, sobre todo la pasada temporada cuando luchó por el campeonato. Además promovió a varios juveniles.

Por último, otro que seduce es Diego Cocca. El ex DT de Godoy Cruz y Racing está en Bogotá porque dirige a Millonarios. No obstante, será sondeado porque siempre estuvo en consideración de esta gestión canalla. De hecho, en julio pasado era una fija a sumarse al equipo canalla si el Chacho daba el portazo como quería.

Las cartas están sobre la mesa. Al menos es lo que argumentaron los directivos ayer en off. La teoría indica que entre Facundo Sava, Paolo Montero, Eduardo Domínguez, Sebastián Méndez y Diego Cocca saldrá el reemplazante de Coudet.

Aunque a la vez no habría que descartar que aparezca algún tapado a la brevedad y termine haciendo saltar a banca para sorpresa de todos. Es que no sería la primera ni última vez que suceda.