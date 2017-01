Cientificos argentinos detectaron varios pesticidas en la cuenca del Paraná

La cuenca del río Paraná está contaminada con pesticidas cuyas concentraciones encontradas en sedimentos y cursos de agua están por encima de los niveles recomendados para la protección de los ambientes acuáticos.

Así se desprende del estudio "Presencia y destino de pesticidas en el tramo argentino de la cuenca de los ríos Paraguay-Paraná", una investigación realizada por un grupo de científicos argentinos que fue publicada en inglés (su título original es "Occurrence and fate of pesticides in the Argentine stretch of the Paraguay-Paraná basin") el pasado mes de enero en la revista científica internacional Environmental Monitoring and Assessment.

Se trata de la segunda parte de una investigación cuya primera parte fue revelada en julio pasado y que dejó en evidencia la presencia del herbicida glifosato en aguas del Paraná, según denunció en ese momento Damián Marino, del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (Cima) y uno de los cinco expertos que llevaron adelante el trabajo.

Los otros investigadores son Agustina Etchegoyen y Alicia Ronco, también del Cima; y Almada y Abelando del Instituto Universitario de Seguridad Marítima de la Prefectura Naval Argentina.

Los resultados encontrados indican "una distribución generalizada" pero variable de las concentraciones de agroquímicos según cada lugar. Los químicos con mayor presencia en agua y sedimentos fueron el endosulfan, la cipermetrina y el clorpirifos.

"Todas las concentraciones detectadas en el agua estuvieron por encima de los niveles recomendados para la protección de los ambientes acuáticos", afirma el documento, que menciona a la actividad agrícola como el origen de esta contaminación con pesticidas "que van desde los cursos de agua tributarios hasta la corriente principal donde alteran el ecosistema acuático".

El objetivo de los científicos fue estudiar la presencia y concentración de pesticidas en aguas superficiales y en sedimentos de los cauces principales y tributarios del sistema hídrico Paraguay-Paraná.

Para eso se tomaron muestras en 22 lugares diferentes de la cuenca en dos campañas distintas, una llevada a cabo durante el año 2010 y otra del año 2012.

La investigación explica que el tramo argentino de la cuenca que conforma luego el río de la Plata atraviesa una región caracterizada por la utilización de métodos de agricultura dependientes en alto grado de insumos químicos.

"La utilización de pesticidas en la región se incrementó un 900 por ciento en las dos últimas décadas de la mano de la adopción de paquetes de cultivos biotecnológicos" explica el documento.

Los científicos explicaron en la publicación que tanto el agua de superficie como los sedimentos fueron analizados de acuerdo con métodos estandarizados.