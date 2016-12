China exhibe su poder naval en el océano Pacífico a pocos días de la asunción de Trump

Con su único portaaviones navegando por el Pacífico y un flamante avión de combate a bordo, las fuerzas armadas chinas exhiben su poder a menos de un mes de la investidura de Donald Trump, quien mantiene una nueva línea frente a Pekín mucho más confrontativa que el presidente saliente Barack Obama. Significativamente, la prensa china que celebró esta exhibición de fuerza, comentó la posibilidad de abrir bases navales en Sudamérica, un subcontinente en el que Pekín ha hecho grandes inversiones y ganado mucha influencia. A su vez, los analistas de defensa señalan las debilidades de las armas chinas. El portaaviones además de ser el único que posee el país, es una antigua unidad soviética reciclada y de propulsión convencional; en frente, la Marina de EEUU cuenta con 10 portaaviones nucleares; por otro lado, el nuevo avión de caza chino es una incógnita, pero a primera vista parece una copia del último caza estadounidense, el F-35.

La prensa china anunció con toda pompa que el portaaviones "Liaoning" se dirigiría por primera vez al Pacífico, y que un nuevo caza, el FC-31, había realizado su primer ensayo de vuelo. El avión tiene líneas muy similares al F-35 norteamericano, lo que hace pensar en una "inspiración" directa o copia a distancia. Los motores del FC-31 son rusos y se espera que tenga una performance superior a su antecesor, el J-20. Estos aviones derivan a su vez del J-15, avión que mucho debe al Sukhoi 33, avión ruso adquirido en una sola unidad por China a Ucrania.

Estas demostraciones de fuerza aeronaval se producen en un contexto de tensiones con Trump, que critica a China desde los tiempos de su campaña. Trump "acabó con una política de cuatro décadas", según la prensa, al conversar por teléfono con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, a pesar de que China "prohíbe" cualquier contacto oficial con Taiwán, a la que considera una "provincia rebelde". Sin embargo, Washington ya es un aliado militar y comercial de Taiwán pese a la prohibición verbal de Pekín.

En este contexto, los ejercicios realizados por el "Liaoning", un portaaviones que Pekín compró a Rusia y reequipó, no pasa desapercibidos, máxime cuando es la primera vez que se dirige al Pacífico desde su entrada en servicio en 2012. El aviso parece también dirigido a los vecinos de China y no sólo a Estados Unidos. Taiwán ubicó al portaaviones y a su escolta en el mar de China meridional tras haber navegado al sur del Japón. China mantiene disputas territoriales con cinco de sus vecinos.

"Los portaaviones son herramientas estratégicas que sirven para mostrar el poder de China al resto del mundo", escribió el diario nacionalista Global Times. "Si la flota puede navegar en zonas donde Estados Unidos tiene intereses vitales, esto cambiará la situación en la que Estados Unidos puede presionar a China de forma unilateral", analizó este periódico chinoa. Pekín debe acelerar la construcción de otros portaaviones y "plantearse inmediatamente la instalación de bases de abastecimiento en Sudamérica", opinó el Global Times. Es sintomático cómo el diario da por descontado que China no tendrá problemas en establecer bases en Sudamérica. China se queda con parte del petróleo de Venezuela a cambio de divisas. Algo similar ocurre con Ecuador. China también logró que Argentina le cediera una base satelital también a cambio de divisas frescas para sus agotadas reservas. Por ahora, la exhibición naval china no impresiona a Washington, que dispone de una decena de portaaviones nucleares y una red imponente de bases navales en todo el mundo, señala David Kelly, del China Policy. Para China, que no tiene bases en otros continentes, un portaaviones es sobre todo un gesto "simbólico y de consumo interno. Esto apenas tiene importancia estratégica, pero le recuerda a Estados Unidos que China tiene una herramienta de presión en la región".