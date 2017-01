Chano sorprendió al revelar que se internó de manera "voluntaria" y que está enamorado

Chano Charpentier estuvo internado en dos oportunidades en los últimos 15 días. Ayer recibió el alta en Punta del Este donde se encontraba internado, según sus propios dichos, "por propia voluntad".

La primera internación de Chano fue previa a Año Nuevo, en Buenos Aires, por un cuadro de" cefalea intensa, deshidratación, hipertensión arterial y confusión" por lo que permaneció en terapia intensiva. En la segunda ocasión fue internado el último fin de semana, en Punta del Este, tras el cumpleaños de Pampita , por "precaución" y de manera "voluntaria".

Embed Yo tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar . Estoy enamorado — CH❗️⚡️ (@CHANOTB) 16 de enero de 2017



Ya de alta, él mismo se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores y difundió un comunicado: "Me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien. Considerando la internación que tuve pocos días atrás en Buenos Aires me pareció lo más prudente. Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas".

Incluso hoy sorprendió con una revelación inesperada, utilizando un fragmento de un reconocido tema de La Bersuit Vergarabat: "Yo tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Estoy enamorado".