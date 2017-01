Chano reveló "una emboscada" de su propio entorno contra él en Punta del Este

Chano Charpentier rompió el silencio y dio detalles concretos de lo que pasó en la noche del cumpleaños de Pampita, en Punta del Este, luego del cual terminó internado en la clínica Cantegrill, por propia voluntad.

Si bien ya había llevado tranquilidad a sus fans, a través de las redes sociales, todavía no había explicado el trasfondo de la internación fugaz. En declaraciones radiales, el ex Tan Biónica lo aclaró y apuntó contra su entorno.

"Yo estaba en Tequila festejando el cumpleaños de Pampita. En un momento estoy afuera y veo salir una chica, la chica más linda del mundo. Entonces agarro a mi equipo, mis asistentes y la gente que me cuidaba y les digo 'ustedes se vuelven para Buenos Aires y yo me quedo acá'", comenzó detallando Chano.

"Lo que pasa es que a la gente que trabaja conmigo que les gusta estar en la joda, pero no les gusta hacer el trabajo de campo. Y entonces, me armaron una emboscada, posta, para decir 'Chano se quiere quedar a Punta del Este, es un peligro'. Llamaron a mi mamá, la preocuparon, a la policía y a mi psiquiatra, les dijeron que yo no podía manejar", continuó.

"Yo empiezo a ver ese movimiento, por eso yo decido internarme voluntariamente en la Cantegrill porque no sabía si me iban a caer con un avión sanitario", agregó.

Luego, fue más exacto y enfatizó: "Sabes lo que me jode, que cuando yo estoy mal y ellos (por su entorno) son participes de la joda está todo bien, pero cuando se la pierden, no les gusta y me hacen esto".

Por otra parte, Chano reveló un fuerte detalle sobre la anterior internación en Año Nuevo: "Cuando me internaron antes de Navidad, venía bien, estaba limpio. Me venía comportando muy bien, haciendo mi tratamiento, pero creo que alguien me quiso hacer alguien malo. El pez muere por la boca y a Chano lo tratas de lastimar por la nariz".