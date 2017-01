Chano: "Hice una canción que es número uno y juro que la grabé llorando"

Luego de un fin de año que lo encontró internado por un cuadro de deshidratación, sobreexcitación motriz e hipertensión, Chano Charpentier reapareció en escena y se abrió en un reportaje exclusivo con Desayuno Americano en el que habló de su salud, del reencuentro con sus ex compañeros de Tan Biónica y de cuánto le cuesta sobrellevar su carrera como solista.

"Tuve un fin de año difícil. Estuve mal de salud. Generalmente, cada vez que me pasa algo se lo relaciona a los mismos problemas que todos saben que muchas veces tengo. Pero esta vez no tuvo nada que ver con eso", aseguró Chano sobre su reciente internación.

Por otro lado, aunque ya pasaron poco más de ocho meses desde el impasse asumido por Tan Biónica, el cantante reconoció que le resulta extremadamente complicado asumir su carrera como solista, aunque pareció consolarse al hablar del reencuentro con sus ex compañeros.

"Imaginate que ahora soy manager, prensa... Separado de Tan Biónica, que son los únicos amigos que tengo desde la secundaria, no tengo otra cosa más y estoy tratando de manejar mi carrera como puedo. Me estresé muchísimo, me descuidé, dormí poco, comí poco. Pero estoy poniéndome las pilas", aseguró.

"Hice una canción que es número 1 en todos lados y te lo juro por Dios que la grabé llorando. No quería ser solista. No sé qué hacer con eso. Me llaman para hacer shows y tengo un tema", agregó respecto de "Carnavalintro", su única composición luego de alejarse de Tan Biónica.

Más allá de esas dificultades que él mismo reconoció, Chano celebró el acercamiento con los componentes de su ex banda, principalmente con su hermano Gonzalo. "Siguen siendo mis hermanos. No sabés lo feliz que estoy de volver a estar bien con mi hermano", aseguró.