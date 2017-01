Central juega un amistoso y busca mejorar su imagen

La nueva gama de Central no termina de convencer. Es lógico que el flamante ciclo que encabeza Paolo Montero venga exhibiendo algunas falencias. Sea porque el entrenador aún no puede tener todo el plantel a mano como consecuencia de las lesiones que siguen azotando al plantel o porque todavía los jugadores no pudieron plasmar la puesta en escena que pretende el uruguayo. No obstante, esta noche los canallas afrontarán el tercer amistoso de lo que va de la pretemporada. Será en el Gigante y contará con la presencia de un peso pesado de Chile: Universidad Católica. La cita es a las 21 y la premisa es mejorar lo hecho en las dos anteriores presentaciones.

A Montero lo condicionarán una vez más las lesiones. Ya le pasó el domingo pasado, cuando tras empatar 1 a 1 y perder por penales la Copa Desafío ante Talleres, el técnico auriazul debió poner en Mar del Plata una alineación con retoques de último momento por las bajas. Antes, había perdido 2 a 1 ante Patronato en Arroyo Seco.

Y esta noche le sucederá algo similar. No precisamente porque el uruguayo haya confirmado la formación sino porque hay varios soldados en la enfermería. Pero hay un equipo base (ver aparte). Resta ver, entre otra cosas, si Teo Gutiérrez actuará porque se sumó anoche al grupo.

Claro que tampoco habrá que descartar que a la hora del encuentro asomen otros protagonistas teniendo en cuenta que el DT ayer no exteriorizó los concentrados.

Aunque Montero sabe que esta noche tendrá una prueba ante los ojos de los pasionales hinchas, que desearán ver a un equipo más ordenado y agresivo en relación a lo que puso en La Feliz cuando perdió la Copa Desafío contra Talleres. También tendrá su bautismo de fuego porque estará frente a frente por primera vez delante de toda la masa en el Gigante.

Por lo tanto, ganar también será como un bálsamo para el DT, ya que acumula una derrota y un empate (con posterior traspié desde los penales) hasta el momento.