Cefaratti: "Montero siempre nos interesó porque encaja en el perfil de técnico que buscamos"

El vicepresidente de Rosario Central, Luciano Cefaratti, confirmó que Paolo Montero "es un candidato importante" a ser técnico canalla si consolida su renuncia de Colón, y al mismo tiempo que aseguró que todavía "Gustavo Matosas corre" con posibilidad. Además reveló que buscarán refuerzos para la defensa y aseguró que no venderán a Montoya en el mercado local. También contó que propondrán renovar los vínculos tanto de Chamot como de Boggio.





"La experiencia para nosotros no es determinante", dijo Cefaratti a la hora de poner sobre la mesa los nombres de Paolo Montero y Gustavo Matosas como principales candidatos para suceder a Eduardo Coudet. El vicepresidente de Central afirmó que, si se confirma su renuncia de Colón, Montero pasará a estar en consideración de la comisión directiva porque "siempre nos interesó" y dijo que lo definirán a más tardar el miércoles de la semana próxima.





"Montero siempre nos interesó porque encaja dentro del perfil de técnico que buscamos _aseguró Cefaratti a LT3-. Fue uno de los primeros técnicos que pensamos y, si se consolida la renuncia de Colón, pasa a ser un candidato importante". Enseguida el dirigente canalla expresó: "No lo teníamos en cuenta porque tenía contrato con Colón, pero ahora entra nuevamente en consideración y por eso nos gustaría tener un encuentro lo antes posible con Montero".





Pero claro está que Montero no es el único candidato porque Cefaratti afirmó que también "Gustavo Matosas corre" con chances. El DT descansa en Uruguay pero los dirigentes no descartan volver a reunirse hoy luego de la videoconferencia que concretaron el miércoles. En tanto, otros candidatos como Eduardo Domínguez y Facundo Sava siguen en carpeta aunque un tanto más relegados ya que no han renovado contactos.





Por otro lado se le consultó a Cefaratti por el próximo mercado de pases y dijo que "indudablemente" buscarán reforzar la defensa aunque deslizó que es un año para que tengan rodajes jóvenes de la cantera. ¿Y en cuanto a Walter Montoya? "De ninguna manera Central venderá a Montoya a un club argentino", aseguró el vice Canalla y agregó: "No estamos con ningún interés de desprendernos de Montoya y si llegan las ofertas del exterior nos sentaremos nuevamente para convencerlo de que se quede seis meses más".





Por último Cefaratti habló de los objetivos que se trazará el equipo para el próximo semestre y dijo: "Uno siempre sueña en grande pero la realidad es que estamos lejos de la punta y un poquito más cerca de la clasificación a Sudamericana, pero si metés cuatro o cinco triunfos seguidos estás otra vez en la lucha y cambia el ánimo que quizás hoy no es del todo bueno".