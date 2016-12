Cefaratti habló del duro cruce que tuvo en el vestuario con Larrondo

"Ustedes saben quién es (Marcelo) Larrondo, se paró, nos miró, consideré que fue desafortunado y reaccioné", sentenció Luciano Cefaratti a la hora de relatar el cruce que tuvo en el vestuario con el exdelantero de Central y actualmente de River

"Paró un segundo, nos miró, y en este clima toma otra trascendencia. El no se fue bien de Central, es persona no grata para nosotros, reaccionamos a la situación, hubo un intercambio y nada más", amplió ante la reiteración de consultas al respecto, aunque no detalló en que consistió ese intercambio.

Dolorido por la derrota, recalcó que "no habló más con el árbitro", pero consideró que "tuvo un error importante en el segundo penal para River. Quizá debamos hacer 25 goles para ganar un partido".