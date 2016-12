Cavallo: "Me tendrían que hacer un monumento"

A 15 años del estallido que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, ocurrido el 20 de diciembre de 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguró ayer que "no" tuvo responsabilidad en esa crisis y dijo, incluso, que deberían hacerle un "monumento" por haberse "jugado el prestigio".

"Me tendrían que hacer un monumento por haberme jugado todo el prestigio que traía y el apoyo que tenía. Las encuestas de popularidad daban que era una de las personas con mayor respaldo de la gente, y todo el mundo me pedía que ayudara al gobierno de De la Rúa", sostuvo el ex funcionario.

Cavallo fue también funcionario del Banco Central (BCRA) durante la última dictadura militar (se lo señala como impulsor de la estatización de deuda privada en 1982) y canciller y ex ministro de Economía en la presidencia de Carlos Menem.

El ex funcionario lanzó también duras críticas contra el ex presidente Eduardo Duhalde y el diputado nacional del Frente Renovador (FR) y otrora titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio De Mendiguren, quien fue ministro de la Producción después de la crisis de 2001.

Cavallo enfatizó que él "luchó" para que el ex presidente "pudiera cumplir con su mandato" y atribuyó la renuncia a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "quitó el apoyo en un momento crítico".

A su criterio, la crisis política y económica de 2001 fue un "golpe institucional" y consideró que "recién ahora hay personas capaces y valientes que salen a reconocerlo".

"Lo peor es que no fue sólo para hacerse del poder sino para cometer el mayor robo del siglo, porque robaron el 75 por ciento a todos los que tenían ahorros en dólares en el sistema bancario para regalárselos a los grandes empresarios y deudores. Fue un desastre, una tragedia para los argentinos", indicó Cavallo.

Palos para todos

También cuestionó con dureza a Duhalde, a quien calificó de "idiota útil", y subrayó que el fin de la convertibilidad fue impulsado por "los que estaban endeudados en dólares y tenían como vocero a De Mendiguren".

Asimismo, Cavallo señaló que al ex presidente Raúl Alfonsín lo "engañaron" para que, "en vez de apoyar el gobierno de su partido, creyera que la solución era ponerlo a Duhalde".

"Todos habían apoyado a la convertibilidad. Ninguno de los que ahora cuestionan aquellas medidas, ninguno había propuesto salir", añadió el ex ministro.

Finalmente, protestó también porque ya no tiene "ninguna chance" de intervenir en política. Cavallo fue el último de los ministros de Economía de la gestión de De la Rúa y renunció el mismo jueves 20 de diciembre, horas antes de la dimisión del ex presidente.