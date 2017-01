Catherine Fulop admite que siente vergüenza al verse en escena de alto voltaje erótico

Catherine Fulop, quien encarna al personaje de Fátima en la serie "Por amarte así", habló de su rol en la novela y afirmó que no le gusta verse en las escenas de sexo que se incluyen en el guión.

"Es horrible mirarme, a veces chequeo qué estoy haciendo pero con ese tipo de escenas me muero. Digo: 'Dios mío, me ve mi suegra y me está viendo mi mamá desde Venezuela", reconoció.





acaty.jpg



En declaraciones a una radio porteña, la bella actriz aclaró: "A mí me encanta que mi personaje sea atrevido y se arriesgue a hacer cosas. La que siempre me anda buchoneando es la chica que trabaja acá en mi casa, que va y le chusmea a mi marido las escenas que pasan en la tarde".

Y sobre cómo lo toma su pareja, Ova Sabatini, comentó: "No me gustaría que mi marido me esté viendo, y menos lo miraría delante de él. Yo ruego a Dios todos los días que se olvide de que a las cuatro y media de la tarde están dando la novela".

Pero aseguró que a él no le molesta demasiado: "Me dice: 'Te vi, estuviste bárbara. Pero no te amarres el pelo'".