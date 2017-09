Una juventud vandalizada

Al finalizar el acto en plaza de Mayo donde se pedía la aparición con vida del joven Santiago Maldonado, vimos entrar en acción a los activistas. Están grabadas en mi memoria su fiereza, entrenamiento y coordinación al atacar; la gran mayoría encapuchada, sin identificación, portando botellas de alcohol para prender fuego, cargando mochilas con piedras, palos o hierros y volviendo permanentemente a la carga tras la reacción policial. ¿Llegaron ahí por cuenta propia en forma espontánea, o por encargue? Si hay intereses políticos que están apostando al juego violento, entonces el tema nos debe preocupar seriamente. Procediendo así, no aparecerá la fórmula sanadora para un cáncer contraído una década atrás. Estos muchachos y chicas se entrenan tal como los vimos. No nos asustemos por el término ya generalizado. Esta juventud vandalizada y sin futuro no lucha por ningún ideal existente en sus cabezas. Sólo creen en la violencia, sin interesarles las vidas que matan o las cosas que destrozan. Escuché de una opositora venezolana que el presidente Maduro ya está facilitando la llegada a su país de terroristas musulmanes. Si los urgentes problemas nacionales que debemos resolver entre todos toman este cariz de violencia y odio, será la crónica de un final anunciado. Recordemos siempre el atentado contra la Embajada de Israel en Argentina y la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina para no reincidir en nuevos desatinos.

