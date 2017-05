Una biblioteca viva

Escribo estas palabras acerca de la Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez, institución en la que trabajo. Quisiera ser breve pero clara al momento de transmitir que me siento —y puedo hablar en plural, involucrando las voces de quienes conforman el equipo de trabajo— agradecida de estar formando parte de esta etapa que atraviesa la institución. Celebramos con alegría haber culminado hace unos días las actividades organizadas en torno a una nueva Semana de la Lectura, siendo la sede principal de propuestas que difunden y promocionan la lectura. Estamos de cara a una gran obra de ampliación que contempla nuevos espacios así como nuevos y mejores servicios, entendiendo que se trata de una institución centenaria que como tal, tiene que aggiornarse a nuevas necesidades y por qué no, a demandas y resignificaciones en torno a la lectura. Se trata de una gran apuesta que el municipio rosarino junto al gobierno de Santa Fe deciden realizar en esta institución para priorizarla como equipamiento cultural. Por supuesto que en el día a día se presentan problemáticas y desafíos a los que tratamos de dar respuestas en todos los casos. No podemos desconocer que estas vicisitudes y contingencias forman parte de la vida de cualquier institución y organismo, sea público o privado. Pero en este caso, me permito poner el acento en que la Biblioteca Argentina está abierta a todos los rosarinos, a todos los que quieran visitarla. Se trata de una institución pública y como tal, poder garantizar su funcionamiento es nuestra tarea pero resaltar su carácter como espacio público, en tanto "institución estatal" es un posicionamiento. La Biblioteca trabaja con firmeza para definir estándares de eficacia y eficiencia en gestión cultural. El próximo mes de julio estará cumpliendo 105 años y nada mejor que celebrar su vitalidad, iniciando un nuevo proceso de transformación y puesta en valor.

Liliana Romero

Directora Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez

DNI 12.520.161