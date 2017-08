Un eterno agradecimiento al Iapos

En mi calidad de afiliada titular al Iapos, quiero agradecer a la obra social por todas las atenciones que recibo en favor de mi hijo de 40 años con capacidades diferentes, para quien las prestaciones han sido siempre absolutas y eficientes en tiempo y forma. A pesar de la situación compleja que me toca vivir, saber que cuento con el acompañamiento humano y respaldo incondicional que me brindan para seguir enfrentando las complicaciones propias del paso del tiempo, me hace sentir contenida y con mucha fortaleza. Aún en épocas de infortunios y crisis, Iapos siempre estuvo y respondió. Hoy todo es mejor, más simple y sincronizado. Con el corazón en mis manos, muchas gracias a todos.

Afiliada Nº 6.685.069