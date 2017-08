Sospechoso permiso de Bonadio

Tarjeta roja a Bonadio, no debería haber autorizado el viaje de la ex presidente. Este individuo es una persona procesada por asociación ilícita. Menos imponer una fianza irrisoria (lo que vale el Rolex que lleva en su muñeca) ante la posibilidad de pedir en algún país de los que visita asilo político. Por otro lado, considero que no puede seguir gozando de privilegios, como tener una corte de policía que pagamos nosotros para que la cuide. De lo que me doy cuenta es que le tienen miedo, muchos de los que dicen irse a la carga prefieren verla fuera del país que adentro, pero nuestro mensaje al mundo con esta insana suelta no es bueno, ni su presencia, ni sus arengas en perjuicio de los argentinos. Entonces una vez más queda claro que todos no son iguales ante la ley, sobran ejemplos. No entiendo como de buenas a primeras este juez tiene semejante prerrogativa con alguien que a esta altura de las circunstancias debería estar presa, al menos es lo que veníamos suponiendo la mayoría de quienes aún gozamos de la racionalidad. ¿Tanto miedo le genera señor Bonadio?

Roberto Sánchez

DNI 8.634.022