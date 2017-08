Sentido adiós a Ricardo Jesús Milicic

El 8 de julio te fuiste de viaje a la tercera bandeja y te recordamos con mucho afecto, pero también nos surge un sentimiento de gran bronca e impotencia. Fuiste secretario general del Club Atlético Rosario Central, "El nuestro", para mí un "gran" secretario, que caminaba el club, escuchaba al socio y a los empleados. Hiciste una enorme gestión para que se pudiera comprar ese gran predio que hoy nos enorgullece y que es el country de Arroyo Seco. Siempre tu prioridad fue Central, todos los que trabajamos junto a vos lo sabíamos y la oposición también. Dejaste de lado ser el posible presidente del club para pelearla desde adentro, mas allá de diferencias. Pero, lamentablemente, la actual dirigencia no respetó tu investidura, cometiendo una gran afrenta a la historia del Central. Falleció un ex directivo y ni se acordaron, o mejor dicho, lo pasaron por alto. Nosotros, ex secretarios e integrantes de subcomisiones durante tu mandato, no te olvidamos y estamos muy agradecidos por la posibilidad que nos diste de colaborar ad honórem con Central. Siempre con respeto en el discenso y mirando el norte que nos unió, Central, más allá de los resultados deportivos. Ricardo, que en paz descanses.

Juan Carlos Yugueros

DNI 16.218.331

Socio vitalicio 6.911