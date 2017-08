Revean un proyecto de ley

Se ha presentado un proyecto de ley en la Legislatura provincial con el propósito de modificar el régimen locativo de los inmuebles no comerciales. No les da la cabeza a sus autores para darse cuenta de que intentar embretar el mercado, es imposible. Si le imponen el impuesto inmobiliario al propietario, como sostiene el proyecto, hará que se incremente el canon locativo por el importe que deba abonar el locador por dicho impuesto. En cuanto a la limitación de las garantías generará que quien no posea las pretendidas por el propietario, no será tenido en cuenta para alquilarle el inmueble. La ley, de llegar a sancionarse, entorpecerá el mercado locativo con la consabida merma de ofertas y consiguiente problema habitacional.

Roberto Meneghini