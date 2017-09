Reflexiones sobre la actualidad

Es al entender de muchos compatriotas se trata de ocultar la verdad por parte de los componentes del gobierno nacional sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Es tan infame el tratamiento de su caso, con el cinismo de la ministra de Seguridad, que pareciera creer que los habitantes de este suelo somos ciegos, sordos y mudos. Por otra parte, ¿dos bases militares de EEUU? ¿Por qué y para qué? La ubicación de dichas bases en dos sectores que fueron elegidos muy bien por los americanos, en la Triple Frontera, la mayor reserva de agua dulce del planeta y Tierra del Fuego, una de las reservas más grande de agua congelada. O sea, no fueron al azar. El gobierno vendió el cuero del tigre sin haberlo cazado, el show realizado es de una bajeza increíble intentando ocultar la voluntad popular. La decadencia moral demostrada en estas ocasiones muestran que al gobierno no le interesa la persona, nuestra soberanía y los actos electorales. El presidente actúa como si él y los que lo acompañan fueran los dueños del país. La verdad es que todos aquellos que piensen distinto no pueden expresarse en contra de sus actos.

Néstor Cáceres

DNI 6.072.916