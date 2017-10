Quiero hacer tres peticiones

Quiero pedir tres cosas. A los que toman los colegios y amenazan con bombas, que se dejen de molestar y permitan estudiar a los que lo deseen. No siembren el odio y la inseguridad de esa forma. Ya sabemos que no les gusta este gobierno. Es el que eligieron los argentinos, menos ustedes. A la señora Cristina Fernández de Kirchner, con todo respeto, no mienta más por favor. Actúe sin fingir. Y la tercera, señora Cristina, necesitamos que nos devuelva todo el dinero que se llevó. El país lo hacemos entre todos.

Cecilia Goyret