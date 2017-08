¿Quién es el soldado del Isis que amenaza a España?

La policía española identificó a uno de los terroristas que amenazó a su país en un video difundido por Estado Islámico (Isis) el miércoles. Se llama Muhammad Yassin Ahram Pérez, de 22 años, y es conocido en filas yihadistas por el apodo Al Qurtubí ("El Cordobés"). Se hizo público el nombre de su madre, Tomasa Pérez Mollejas, una malagueña que decidió irse a Siria para unirse a la yihad en diciembre de 2014.

Desde entonces, vive allí con al menos cinco de sus hijos. José María Gil, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional, explicó que el joven yihadista es "un tipo muy peligroso" que actúa como "dinamizador" en las redes sociales. Fuentes de la lucha antiterrorista informaron que se trata del hombre que habla en español en el video donde Isis alaba a los "hermanos" que llevaron a cabo los atentados de Cataluña y amenaza a España con que, si no se retira de la coalición internacional antiterrorista en Siria e Irak, seguirá cometiendo ataques en su territorio. Respecto al otro yihadista que aparece en el video, el cual se identificó como Abusalmán Al Andalusí (Abusalmán "El Andaluz"), Gil no pudo identificarlo porque no se le ve el rostro, pero apuntó que se trataría de Taruk Al Andalusí, otro joven radicalizado y asentado en Siria que intentó captar en el pasado a un nuevo miembro para Isis en Barcelona.