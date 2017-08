¿Qué pasa con mi jubilación?

Quiero comunicar que ingresé mi jubilación el 28/1/2015 en la Ansés Udai Rosario Centro. El legajo fue derivado a una Udai de Junín, quien por la inoperancia, la falta de compromiso del personal que allí trabaja, han denegado mi trámite arbitrariamente. Tras apelar, y vuelto a denegar por Udai Junín, estoy a la espera de que resuelvan mi trámite al día de la fecha. Han pasado dos años y ocho meses y Ansés sigue sin resolverlo. Tengo ya 60 años de edad y he trabajado toda mi vida de conductor y guarda de pasajeros, y hoy en la vejez no puedo vivir dignamente con mi familia, siendo que es un derecho que me corresponde.

Gregorio Ríos

DNI 12.216.305