Proteger a la infancia maltratada

Cuando se muestra una carencia social, como el tema de "El Polaquito", está tapada una hipócrita critica a un buen periodista, al que no le pueden hacer callar las críticas hacia el ex poder K. Hace años, ningún gobierno tomó en serio el problema de la niñez, su pobreza alimentaria, educacional, vivienda, familiar. Tenemos generaciones de analfabetos, que formaron familia, tuvieron hijos, los molieron a golpes, no les enseñaron nada útil, mal alimentados, sin afecto, promiscuidad, hacinamiento, violación. La crónica diaria nos informa de niños de seis meses a dos años que entran al hospital golpeados, quebrados sus huesos, algunos terminan muertos. Triste realidad. La ayuda del gobierno para que sus niños vayan a la escuela se la gastan en vino o droga barata, como el paco. La protección en serio, es cara. Cuando se detectan chicos golpeados, tendríamos que tener por ley hogares del Estado y particulares que adopten con trámites rápidos, sin burocracia. Sacar a esta infancia maltratada, protegerla, alimentarla, cuidarla, darles amor, formar argentinos sanos, fuertes de cuerpo y mente, educados, sin odios ni rencores. Eliminaríamos el 90% de la delincuencia. Aunque molesta reconocer, los delincuentes se forman desde la tierna infancia. Si desde pequeños aprenden a robar, pedir limosna desde muy pequeños, con la madre cerca, para recaudar las monedas, no esperemos que salgan honorables y brillantes ciudadanos. No es una solución mágica, pero hay que intentar. Los países adelantados hace años lo practican. Hoy se dan el lujo de vender prisiones por disminución de delincuentes y son un modelo de país. Tenemos una nación rica. Tratemos de decir lo mismo de nuestra población. Seremos primera potencia mundial.

Carlos A. Borisenko

DNI 4.340.294

N. de la R. La carta hace referencia a un informe del programa Periodismo Para Todos (PPT) sobre "El Polaquito", un niño de 11 años acusado de robar un jardín de infantes en Lanús. La nota, emitida en el programa de Jorge Lanata, generó un fuerte debate e incluso una denuncia en contra del periodista.