¿Por qué algunos sí y otros no?

Ha fallecido la ingeniera María Julia Alsogaray, ex ministra de Medio Ambiente y dirigente de la UCD. Ha sido una exitosa funcionaria menemista. Afrontó un procesamiento judicial y estuvo detenida durante dos años por enriquecimiento ilícito, en un destacamento policial de Palermo. Una grave enfermedad complicó sus últimos días de vida. La pregunta pueblerina es: ¿cómo es posible que la fallecida ex funcionaria tuvo varios juicios y la cárcel hasta sus últimos días y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que, está procesada por enriquecimiento ilícito con un embargo de 10 mil millones de pesos y 227 pruebas en la Justicia, siendo la principal afectada en todas esas causas que la convirtieron líder de una banda de ladrones, está libre y se postula con total desfachatez para ocupar un escaño en el Senado? Estimamos que los jueces deben responder, cada ciudadano debe ser respetado.

María Emilia Farros

DNI 14.784.332