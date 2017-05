Pobre Venezuela y pobres venezolanos que se hunden día a día en el Titanic de la "Revolución Bolivariana". Hoy en todo el mundo se critica a Nicolás Maduro, pero no se debería personalizar el fracaso en ese tragicómico personaje o en su antecesor Hugo Chávez. Ese fracaso no es cosa de un individuo u otro sino de la aplicación de los dogmas marxistas que popularizaron en América latina la también fracasada Revolución Cubana, y en particular el tristemente famoso Ernesto Che Guevara. Siniestros personajes y siniestra ideología que gracias a un persistente relato plagado de falsedades todavía muchos admiran en nuestro país. Porque no nos tocó sufrirlos.

Roque Sanguinetti

DNI 6.065.831