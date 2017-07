Pami II: las reformas que se están haciendo

Recientemente al visitar por razones obvias el efector de calle Olivé, comprobé con no disimulada satisfacción las reformas que en principio se llevaron a cabo, particularmente en sectores consultorios externos. Queda así demostrado que hay una muy evidente voluntad de cambio. La vuelta incuestionable del área de fisiatría a este efector es también una acabada muestra del accionar de las nuevas autoridades, postergado durante tantos años. Tengo entendido que además se comenzaron las obras de ampliación de la sala de guardia, hoy con un solo médico y una increíble espera de horas para que los enfermos que allí acuden. Es realmente increíble que habiendo pasado tantos directores en el nosocomio ninguno tuvo la menor idea para encarar impostergables obras. Un administrador en su corta labor introdujo mejoras sustanciales en el sector de internación. Poco duró la intervención de dicho profesional. Así como tantas veces apelamos al decano de la prensa argentina para expresar quejas sobre elementales cuestiones de necesidad y urgencia, es bueno reconocer, aunque no debería existir tal premisa, cuando se muestran verdaderos ejemplos de sentido común o de razonabilidad. Abogo como creo harán otros a que ninguna impronta negativa limite el avance de las obras. No ser susceptibles y admitir la realidad.

La época desganada, al ser descubierta en su madriguera, permitió comprobar y o descubrir las graves falencias que demostraba su accionar corrupto. Hago hincapié en la brillante idea de otorgar los turnos por la web. Deseo que las autoridades actuales continúen con esa conducta superadora como premisa ineludible. Para lo que tiene solución, entiendo no se debe aguardar un milagro.

Oscar H. Rodríguez

DNI 6.004.403