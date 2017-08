Neurocirugía de tumor cerebral

El martes 13 de abril pasado en la pagina 13 de Ovación se publicó una nota en la cual se informa que la señora Noe Arancibia debe ser sometida a una intervención quirúrgica por un tumor cerebral el 5 de mayo próximo en una clínica de Buenos Aires. El costo de dicha intervención es de 436.000 pesos para la cual se esta recaudando dinero. No salgo del asombro ante tal noticia y haré unas preguntas a quien corresponda: ¿la paciente no tiene obra social? ¿No hay en Rosario un servicio de neurocirugía que pueda abordar dicha patología? ¿y el Hospital Clemente Alvarez? ¿Y el Hospital Centenario? ¿Se notificó a los jefes de Servicio de dichas instituciones para que dieran su opinión? ¿Es de 436.000 pesos el costo de una intervención por un tumor cerebral? Intento contestar: las obras sociales cubren las intervenciones por tumores cerebrales. La ciudad y la provincia que se vanaglorian de su sistema de salud público, ¿no pueden solucionar este tumor? Según parece, la cifra de 436.000 pesos me parece excesiva, y si fuera cierta quien no posee esa cifra no podría ser intervenida. Por la presente y en recaudo de los pacientes portadores de tumores cerebrales solicito a quien corresponda se nos dé una clara explicación.

Guillermo Federico Recagno

DNI 11.272.220

Medico Neurocirujano





N. de la R: Noelia Arancibia es ex jugadora de hockey de Newell's, hoy entrenadora, que debe operarse de manera inminente por un tumor cerebral.