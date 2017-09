Muy serio y preocupante

La desafortunada desaparición de Santiago Maldonado, aunque haya o no participado de una protesta mapuche, no le da derecho a muchos sectores de adjudicárselo al gobierno como un hecho similar al proceso en la dictadura. Es una falacia y una canallada. No se sabe aún qué ha sido lo que ocurrió. Pero no se deben generar actos masivos o acciones para culpar al gobierno. Hubo otras desapariciones en democracia y en el gobierno "K", como el caso de Julio López, que iba a declarar contra represores y nunca más apareció ni siquiera hubo alguna información ni ninguna investigación que llevara a conocer su paradero. Ocurrió la muerte del fiscal Nisman, que iba a dar un amplio informe en el Congreso donde incriminaría a la presidenta de la Nación en un caso gravísimo, y a pesar de estar custodiado casi por una decena de guardias y estar protegido en su propiedad, fue asesinado ya que los datos que surgen de las nuevas investigaciones dan que fue dopado, golpeado y asesinado para hacer parecer un suicidio. Y esto no motivó que ningún gremio docente lo denunciara o lo propusiera para dar clases a los alumnos de las escuelas. Ni siquiera la presidenta le dio el pésame a sus familiares, y donde miles de escuchas grabadas revelaran a cómplices de una situación gravísima donde constan hechos y nombres de funcionarios involucrados. Y vale recordar el nombramiento del general César Milani, con el aval de la ex presidenta, como jefe del Ejército, acusado de la desaparición del soldado Alberto Ledo en Tucumán como parte de la represión ilegal durante el proceso. Hasta Hebe de Bonafini se abrazó y ponderó a Milani, a pesar de los reclamos del organismo Madres de La Rioja, donde acusaban a Milani. Tampoco hubo gremios docentes, ni marchas, ni fotografías. Es demasiado doloroso esto que está pasando, pero también es peligroso. Esto debe saberlo la ex presidenta que tiene una gran responsabilidad en preservar la paz social. No debe arengar la violencia a cualquier precio. Debe tener la suficiente honestidad para reconocer que este casi 50% de pobres es responsabilidad de su gobierno, como la enorme inflación heredada. No es mi deseo abundar en detalles, pero vale recordar la compra de medios con dinero del Estado, la persecución a periodistas que nos colocaba a un paso de lo que hoy es Maduro en Venezuela. La democracia es el ejercicio del voto que consagran las mayorías. Debe respetarse la institucionalidad. Debe fortalecerse la República, y en ella tanto los tres poderes deben sumarse a encontrar soluciones para una vida mejor de los ciudadanos y un crecimiento del país. Todo dentro de la Ley. Si no acatamos la ley, si se fuerzan situaciones y se pretende crear las condiciones para derrocar a un gobierno constitucional, las consecuencia pueden ser funestas.

Miguel Amado Tomé



Una coincidencia peligrosa



Desde hace muchísimos años se realiza cada 7 de octubre la procesión de la Virgen del Rosario, en el Parque de la Bandera. Pero este año las organizaciones de Gays, Lesbianas, Travestis y Transexuales proyectan realizar en el mismo día el desfile anual del "Orgullo LGTB", que desde hace un tiempo culmina frente al Monumento a la Bandera. Y aunque resulte increíble, esta superposición de fecha y de lugar contaría con la aprobación de algunos concejales. Esta extraña coincidencia, además de la provocación directa, tendría también la intención de reemplazar en el futuro para los días 7 de octubre la procesión de la Virgen patrona de la ciudad con el desfile LGTB. Todos recordamos las agresiones y los graves daños que personas enardecidas causaron el año pasado en un desfile semejante, cuando casi incendian la catedral. Esperamos que ahora la Municipalidad y el Concejo tomen precauciones para que las organizaciones LGTB trasladen su festejo a otra fecha, o al menos a otro sitio lejano de la ciudad. De lo contrario es posible que todo esto termine en una tragedia.

María Ferreyra Ruiz

DNI 28.242.203

Seguimos hablando sin saber

El diputado Felipe Solá sostuvo, en el programa de Mirtha Legrand, que el gobierno debió haberle pedido al juez o al fiscal de la causa Maldonado que queden absolutamente aislados todos los que intervinieron en el evento en el que desapareció. Su genética peronista –fue aliado de Menem, Kirchner, De Narváez y Massa– le hace desconocer la división de poderes establecida en la Constitución nacional, que veda al Poder Ejecutivo dar órdenes o propuestas al Poder Judicial, salvo que se constituya en parte en el respectivo proceso, que no ocurrió en el instruido por la desaparición de Santiago Maldonado.

Roberto A. Meneghini

DNI 6.069.678

¿La Corte en

las salas?

En una noticia firmada por Javier Felcaro y publicada el 5 de septiembre, se comentan dos iniciativas: aumentar de seis a siete el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia santafesina y dividirla en salas. Esto último, según Domingo Rondina, carece de "impedimento constitucional para encarar esa posibilidad a través de la Legislatura". Por empezar, la "Legislatura" no es el órgano ni el edificio sino el período de sesiones. En cuanto a dividir la Corte en salas, resulta inviable conforme a la Constitución local. En efecto, la Constitución quiere el fallo de "la" Corte; en ningún momento habla de "salas". Cuando en el lapso 1983-1987 me tocó desempeñarme como fiscal de Estado de la provincia, el proyecto originario de la ley orgánica de los tribunales, hoy Nº 10.160, incluía esa fragmentación. El texto había sido elaborado por Adolfo Alvarado Velloso y allegado por el subsecretario de Justicia de entonces, el Dr. Falistocco, luego secretario del Senado cuando la vicegobernación de Antonio Vanrell, al gobernador Vernet. Y si se me sigue tolerando la latosa primera persona, le dije al funcionario que, además de los 117 errores que hallé en el proyecto, eso de la Corte dividida sería vetado por el gobernador. Y que toda resolución que dicte con esa estructura, impugnada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por inválida. Aunque favoreciera a la provincia. En un artículo publicado el 16 de junio de 1984 titulado "No a la Corte en salas", el siempre generoso diario La Capital tuvo la deferencia de editar mis apuntes ahora tan de otrora.

Julio Chiappini

DNI 6.071.522

Avivadas en los viajes a Bariloche

Tengo una hija de 17 años que en el mes de julio pasado viajo a Bariloche por la empresa Auckland con su curso del Politécnico. Un clásico. En el contrato firmado por los padres antes de la partida, figura una cláusula que dice lo siguiente: "Se aclara que no se venderán excursiones fuera de las contratadas". Sin embargo, antes de que mi hija llegara a su habitación del hotel Plaza, según la coordinadora de la empresa todos los alumnos ya habían comprado un paquete de excursiones extras por el valor de 3.000 pesos. Mi hija se resistió hasta el último momento, pero bueno, eran "todos" menos ella. Al contar esto, me pregunta una amiga: "¿Y todos tenían 3.000 pesos para pagar así nomás en el hall del hotel?". Buena pregunta. No. Los chicos debían llevar en un sobre cerrado 2.500 pesos como depósito para el hotel, que de no haber destrozos generalizados se devolverían a cada alumno el último día. Sin embargo, de repente, la coordinadora les informa que el hotel ahora sólo necesitaría 500 pesos, y que los dos mil restantes podrían ser recanalizados al pago de las excursiones en cuestión. Obviamente, no volverían. Todos pagaron 1.000 pesos de lo que tenían en sus mochilas y disfrutaron, medio dormidos (hay buenos testimonios en fotos), de excursiones extras ofrecidas entre las contratadas (que eran muchas) y el boliche, que era siempre. Muchos se arrepintieron el primer día, pero ya era tarde. Mi hija volvió con sus 500 pesos en un sobre. Pero ya no eran 2.500. Y yo, madre de una menor, me pregunto hasta cuándo. Un clásico que no querría volver a ver.

Mariana Stoddart

DNI 18.030.878

El injusto "servicio de mozo"

Fuimos a almorzar a la parrilla de Entre Ríos y Pellegrini, puesto que tenían un cartel promocionando tres menúes. Pedimos el de boga. El mozo me dice que no hay. Aclara, el pescado del menú es un filet distinto al que hacen en la parrilla, si quiero puedo pedirlo para compartir y que me va a salir aproximadamente lo mismo. Pedimos matambre de ternera a la pizza, y me dice que tampoco hay. Volvemos a la opción del pescado y pido boga a la pizza. De entrada le pedimos chinchulines. Después de 50 minutos llega con la boga. ¿Y el chinchu? Me dice que el parrillero se debe haber olvidado. Me acerco al mostrador para manifestar que me parece incongruente que me cobren $ 58 de servicio de mesa, dado que el servicio es malo, de entrada ya publicitan un menú que no tienen y el encargado me dice, pero sí hay menú de boga. Entonces lo miro al mozo, ya que me había dicho otra cosa. Quiso hacer pasar como mal entendido, pero su mensaje fue claro. "No hay boga para el menú porque no entró hoy". Realmente que pasen estas cosas en un restaurante con trayectoria, me llama la atención. No sólo terminé pagando $ 505 con el servicio de mesa, sino que además el mozo jamás se disculpó ni reconoció que me mintió vaya a saber uno con qué intención. Lamentable que pasen estas cosas; después se quejan que ha bajado el consumo. Dejen de timar a la gente.

Soledad Docampo

DNI 28.035.225