Me da vergüenza este señor Galdeano

Tengo 85 a帽os, y 67 de afiliado a la Uni贸n C铆vica Radical. Siento mucha pena porque no has aprendido a tener conductas probas, como la tuvieron todos los dirigentes que te precedieron. Comenzando por Yrigoyen, Alvear, Illia, Perette, Sabattini, Uranga, Sylvestre Begnis, Frondizi, y cerrar con Balb铆n y Alfons铆n. 驴Sab茅s que ninguno de ellos, que se fueron del poder con menos plata que la que entraron, no pensaron nunca usar la pol铆tica para enriquecerse? La pol铆tica es un sacerdocio que exige sacrificio y limpieza en sus actos. Servir, servicio y servirse, son distintas en sus acepciones. La 茅tica, para ellos, no fue negociable. Para vos s铆; usar nuestro centenario partido para lograr espacios en la sociedad y constituirse en custodio de los valores morales, no para aplicarlo sino para ponerlos a su servicio, me parece repudiable. Que hagas negocios en la actividad privada no es criticable, pero tomar la cosa p煤blica como propia, en un dirigente pol铆tico, y querer justificar su actitud no representa para nada la conducta clara; y m谩s si es presidente del partido pol铆tico m谩s antiguo de la Argentina. Si tus respuestas fueron textuales, las que le diste al periodista, siento verg眉enza como radical.

Omar Hugo Rodr铆guez

DNI 5.996.173

N. de la R: El diputado provincial y titular de la UCR santafesina, Juli谩n Galdeano, reconoci贸 hace unos d铆as en este diario que es uno de los propietarios del pol茅mico resto-pub Los Jardines, que funciona en el muelle p煤blico de Espa帽a y el r铆o. El predio donde funciona este negocio est谩 administrado por el C铆rculo de Cazadores Guillermo Tell, y le fue cedido en forma gratuita y en "tenencia precaria" por parte de la Municipalidad con el exclusivo fin de realizar "pesca deportiva y recreativa". Pero esta entidad sin fines de lucro lo "concesion贸" hace tres a帽os a un grupo empresario que transform贸 el lugar en un restaurante y pub que cuenta con DJ's, fiestas, desfiles de moda y hasta una programaci贸n de bandas de m煤sica.