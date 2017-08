Los sueldos de los políticos

Los que están en política y detrás de cargos públicos se dividen en dos grupos: los ladrones y los que no lo son. Pero se asemejan en un punto en común, es decir, en salvarse gracias a la política y por ende los cargos públicos bien remunerados. Ahora bien, propongo que desde el vicepresidente hasta el último de los concejales, o cargo político, se brinde como remuneración un sueldo de empleado de comercio (el presidente recibiría dos para poder comprarse un par de trajes en oferta para recibir a los mandatarios y funcionarios de países extranjeros), entonces vamos a ver cuántos de todos ellos que dicen "querer ayudar a la gente", son verdaderos patriotas como nuestros venerados próceres del pasado (algunos de ellos murieron en la más absoluta de las miserias), y se animan a aparecer tan sonrientes en los afiches que empapelaron cada rincón de la República. En fin, con esta original propuesta veríamos hasta qué punto estos dedicados ciudadanos, renunciando a esos suculentos sueldos que ayudarían a comer a muchísima gente necesitada, realmente hacen las cosas por vocación de servicio a la patria y no por acomodo y salvataje personal y familiar. Desde ya, descuento que todos estos políticos ya en funciones, y los que aspiran a ellas, se prestarán encantadísimos a llevar a cabo esta propuesta que no es descabellada, sería la única variante aún no ensayada en este país.

DNI 11.270.762