Los argentinos bien nacidos

Bajo el restrictivo titulado "Dos opciones para las elecciones", nuevamente un lector, de apellido Cáceres, nos hizo conocer hace unos días sus opiniones favorables a la anterior administración para lo cual tiene todo el derecho que le otorga nuestra Constitución. Y también haciendo uso de esos mismos derechos, me permito hacerle notar que los argentinos, sin agregarles el calificativo de "bien nacidos" que aplicó a los que piensan como él, por lo que supongo que no debemos serlo los que no compartimos su criterio, de ninguna manera podemos avalar con nuestro voto a los mismos personajes que formaron parte del gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. Quiero creer también que tiene alguna forma de demostrar que los precios que le adjudica a ciertos bienes son verdaderos, porque yo sí la poseo, y puedo ver (como cualquiera que acceda a la web) que la nafta súper, luego del aumento del 4,3 por ciento que decidiera a partir del 23/11/15 el genial economista vernáculo Axel Kiciloff, era suministrada al público porteño por YPF a $13,01 y que, luego del aumento del 7 por ciento del 30/06/17, ese mismo producto es vendido a $19,72 por la misma empresa en la misma jurisdicción, es decir que sufrió un incremento del 51,6 por ciento. Con respecto a los demás productos que menciona, los incrementos también fueron notables y tengo guardados los tickets que lo acreditan. Y así podemos seguir comparando y viendo que esos aumentos ciertamente siguen deteriorando nuestro poder adquisitivo como no podía ser de otra manera en un país que sufrió una devastación económica parecida al resultado de una guerra mientras que los ignorantes a cargo nos decían que la emisión monetaria no provocaba inflación, o que la inflación perjudicaba más "a los ricos que a los pobres". No recuerdo haber visto alguna carta del señor Cáceres en 2014 cuando la inflación anual fue del 37,2 por ciento (Neuquén), 38,0 por ciento(Caba), y 39 por ciento (San Luis), y no podíamos confiar en el organismo nacional porque nos mentía descaradamente. A su pedido de que se denuncie en la Justicia, le cuento que sobre los fraudes, lavados de activos, coimas, sobreprecios, asesinato de un fiscal federal, y nada menos que traición a la patria, puede dormir bien tranquilo porque las denuncias están por cientos en manos de nuestra pachorrienta Justicia. Y si el estimado lector lo considera interesante podríamos preguntarnos por qué tuvimos la menor tasa de inversión de la historia reciente, por qué fuimos el único país de Sudamérica —salvo Venezuela— que tuvo una disminución en el Producto Bruto por habitante pasando a niveles inferiores a Chile y Uruguay, por qué los asentamientos precarios y el narcotráfico crecieron como nunca en la historia, por qué nos dejaron un 29 por ciento de pobres y un 5 por ciento de indigentes (eso sí, no estigmatizados porque no se los computaba), por qué perdimos 12 millones de cabezas de ganado y dejamos de poder suplir la tan costosamente obtenida Cuota Hilton, cerraron 5.000 tambos y frigoríficos, entre otras tantas cosas. ¿Serán estos los éxitos que tienen que avalar con sus votos los argentinos "bien nacidos"?

¿El fútbol se acerca al rugby?

El martes último en Salta, después del partido River Plate versus Atlas por la Copa Argentina, los riverplatenses invitaron a cenar a toda la delegación de su rival al hotel donde se hospedaban, con lo se armó un auténtico tercer tiempo como suele hacerse entre los jugadores de rugby. Muy bien por la gente de River, para imitar. ¿El fútbol se acerca al rugby?

La sonrisa de los candidatos

Cada vez que hay elecciones todos los candidatos y candidatas a cargos políticos nos sonríen desde carteles, afiches, panfletos. Lucen dentaduras perfectas y blanquísimas. No tienen arrugas. ¿Serán seres humanos normales como usted o como yo? Esa es mi duda. Se ven felices y contentos aunque se postulan para tareas que no son nada fáciles. Deberán enfrentarse a problemas de inseguridad, pobreza, educación, salud, entre otros tantos, para resolverlos. Quizás quieran contagiar optimismo a los sufrientes electores. Seguro que esto obedece a consejos de sus asesores de imagen. Me pregunto si también tendrán asesores, de resultar electos, para ejercer sus cargos con honestidad y probidad. Ninguno se muestra preocupado frente al desafío. Quizás esa actitud espantaría votos. Haciendo uso de mi fantasía, estaría bueno que cada votante pudiera acompañar su propia foto así los candidatos podrían ver las expresiones de preocupación y angustia que les generan los problemas que deben enfrentar todos los días para sobrevivir. Pero el voto es secreto, y además quizás obligaría a los candidatos a ponerse serios.

La selección nacional y la altura

La mayoría de la dirigencia de nuestro fútbol, algunos jugadores y periodistas, suelen calificar de crueldad cuando un equipo o selección de fútbol local tiene que jugar en las alturas de Bolivia o Ecuador. Pareciera que a esos rivales se les da calidad de "superhombres", cuando en verdad ellos están adaptados a tales condiciones, tanto como nosotros a las llanuras. Tal queja puede aceptarse de los uruguayos, paraguayos o brasileños, pero ¿de nosotros? Esto es motivado por la escandalosa ignorancia en geografía que tienen nuestros dirigentes. ¿Acaso no saben que la Argentina posee las cumbres más altas de América? ¿No saben que en Salta hay una población que se llama San Antonio de los Cobres y se encuentra a 3.700 metros sobre el nivel del mar, más alta que La Paz y Quito? ¿A nadie se le ocurrió aprovecharla para aclimatar a la selección nacional cuando tenía que viajar a otras altitudes? Esto no va a garantizar el triunfo, pero sin dudas estaremos a la misma "altura" que ellos. Yo creo que si nuestra selección jugara hoy en San Antonio de los Cobres con un equipo de allí, pasaría vergüenza. No tengo dudas. Espero que Sampaoli, o quien dirija, lo ponga en práctica oportunamente.

Sorprendida por los desagradecidos

Como ciudadana santafesina me ha sorprendido el resultado de las Paso del último domingo en la provincia. ¿A quién votaron los docentes de Santa Fe que perciben, con la gestión socialista, los sueldos más altos del país? ¿A quién votaron los jubilados que a partir de la gestión socialista perciben el 82 por ciento móvil? Mal que le pese a quien fuere, bien dice el refrán: "De los desagradecidos está cargado el infierno". Esperemos que quienes lean esta carta, que no dudo gentilmente va a publicar este diario, reflexionen para octubre. Muchas Gracias.

